外资企业寄望中国新一届领导层 期待扩大支出提振经济

路透北京10月26日电---中国即将进行10年一次的领导层换届,相关的兴奋情绪从政治圈扩散到企业的会议室:很多外资企业相信,中国新政府就位後将提高政府支出并提振需求.

越来越多的企业寄望中国新一届领导人上任後将借支出增强经济复苏,这些企业包括宝马汽车(BMW)(BMWG.DE)、机械制造商卡特彼勒(Caterpillar)(CAT.N)和浦项钢铁(POSCO)(005490.KS)等.

不过,他们的大胆猜测和经济分析师大相迳庭.分析师认为北京不会进一步敞开钱袋为经济注资,企业高管们恐怕要做好期待落空的准备.

面对全球增长前景暗淡的困境,外资企业显然正对其业绩成长最快的市场寄予厚望,即便有些一厢情愿.

投资者常说,由於被政治因素分散精力,中国不会采取更多措施来提振陷入三年低点的经济.不过一旦领导人换届结束,北京将全力推行经济计划.

卡特彼勒执行长Doug Oberhelman称,他两周前与中国分销商会面时,感受到比前一段时间更乐观的信心,因预期换届後情况将出现转变.

"他们不约而同的认为这将是转折点,"他本周在与分析师的电话会议上称,"他们还期待春节前会出现实质性转变,无论这意味着什麽.不管怎样春节期间通常是中国的购物季."

宝马的看法也同样乐观.

"我相信下届政府将继续追寻这条(增加刺激的)路线,"宝马首席财务官Friedrich Eichiner本周接受专访时表示.

"因此,明年为推动扩张性成长而推出新的刺激措施也不无可能,"Eichiner说.他预期宝马在华销售增幅中期将维持在10%以上.宝马获利中,料有三分之一到一半来自於中国.

**"有点慢"**

如果中国新一届领导层的经济刺激规模令市场失望,这些美妙的预期将变成糟糕的预警.

卡特彼勒执行长Oberhelman被问到从中国官员处获得什麽讯息时,表示建筑许可会增多,一系列基建项目将会公布--这些都意味着对卡特彼勒设备的需求.卡特彼勒是全球最大的拖拉机和挖掘机供应商,而中国是全球最大的建筑设备使用者.

"我猜所有这些推出的时间是在领导层换届之後,大部分会是明年春天之前,"他说,"如果推出应该就是在那个时候.倘若没有,那麽2013年又将是成长有点慢的一年."

就目前来说,卡特彼勒预期明年中国经济将成长8.5%,比路透调查得出的分析师预估值7.8%高出一些.

跟许多分析师一样,企业高管预测中国财政计划时会留意过往情况.双方各有理由,就看他们如何判断历史.

2008年全球金融危机爆发,促使北京祭出4万亿(兆)元人民币的政府支出方案,在短短六个月的时间内就稳住了中国经济骤然放慢的局面,并带领亚洲走出衰退.

但中国也为此付出了代价.过度的政府开支给中国地方政府留下了10.7万亿元人民币(1.7万亿美元)债务负担,其中大部分融资是由国有银行承担.分析师估计最多有三分之一的债务可能会变成坏账.

来自狂热的国家支出的庞大资金涌入中国金融体系,亦助推该国房地产价格达到纪录高位,这令北京当局极为懊恼,担心让人承受不起的房价或将引发民愤.

相比之下,这一次中国为回应经济放缓而出台的刺激举措最多也只能算是零敲碎打.当局并未宣布大手笔的支出计划,只是通过快速推进已在计划内的基础设施项目来刺激支出.

分析师表示,这样的结果是北京吸取惨痛教训後小心制定的计划的一部分,而没有过於专注在政策上.

路透本月访问的15名分析师中,九名表示领导人换届之後北京预计不会推出新的财政刺激措施.随着中国经济开始展现复苏迹象,可能就不那麽需要刺激举措了.周三公布的一份民间调查显示,中国10月制造业采购经理人指数(PMI)触及三个月高位.

"没必要采取进一步措施刺激经济成长了.这一点变得越来越明显."东方汇理银行分析师Dariusz Kowalczyk称.

全球第二大矿产企业--巴西淡水河谷(VALE5.SA)表示赞同.该公司周三在财报中对中国进行了详细评估,称预计中国经济增幅将降至6%-7%区间,直到2020年左右.

这意味着中国经济在数十年来平均增长率超过10%之後出现大幅减速,但与很多分析师的观点一致,因为中国正尝试从经济受投资驱动变为由消费带动.

淡水河谷对股东表示,"出於改变宏观经济政策框架的需要,中国当局没有推出新的大型刺激计划,而且即将接任的领导层估计也不会这麽做,除非他们认为中国经济处於衰退的边缘,但目前而言情况并非如此."(完)

--编译 王丽鑫/梁睿雪/王翔琼;审校 李婷仪/程琳/徐文焰

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