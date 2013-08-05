外管局：推进资本项目可兑换

路透北京8月5日 - 中国国家外汇管理局近日表示，将防范跨境资金流动风险，提升贸易投资便利化水平，稳步推进资本项目可兑换。

外管局官方网站周一刊登的新闻稿称，年中分局长电视电话会议研究部署了下一阶段外汇管理重点工作，以提升外汇管理支持经济结构调整和转型升级水平。

会议称，将加强外汇形势监测分析，继续推进跨境资金流动监测与分析平台建设，进一步充实政策预案；巩固货物贸易外汇管理制度改革成果，推进服务贸易外汇管理改革；推动资本市场有序开放，推进资本项目管理便利化。

今年以来外管局已推出多项举措助力中国经济结构转型。包括在5月加强外汇资金流入管理，规定外汇贷存比超过参考贷存比的各中、外资银行，应在每月初的10个工作日内（初次实施应于2013年6月底前）将综合头寸调整至下限以上。

近期又决定自9月1日起在全国范围内实施服务贸易外汇管理改革，包括取消服务贸易购付汇核准、小额交易无需审单等措施，以进一步推进贸易投资便利化。(完)

(发稿 宿泱韫; 审校 黄凯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。