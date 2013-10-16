人行：外汇大幅流入 货币信贷扩张的压力仍然较大

路透北京10月16日 - 中国央行周三称，近期贷款增速相对较快，特别是在外贸顺差继续扩大，外汇大幅流入的情况下，货币信贷扩张的压力仍然较大。

刊登在央行网站的新闻稿表示，中国银行体系流动性供应总体上仍然比较充裕，下阶段银行体系流动性仍会继续处于合理适度的水平。

“另外，我们也要看到，受季节性、时点性等因素的影响，利率在季末、月末等时点适当上升是市场的正常情况。”央行新闻发言人称。

中国央行并表示，房地产信贷政策方向没有改变。从调查上看，各商业银行并未出台明确的个人房地产按揭贷款停贷政策。

央行将从在银行间市场上发行同业存单入手，待条件成熟时发行面向企业及个人的大额存单，逐步扩大金融机构负债产品的市场化定价范围，稳妥、有序地推进存款利率市场化改革。

下阶段，央行将继续实施稳健的货币政策，把握好稳增长、调结构、促改革、防风险的平衡点，适时适度预调微调，为经济结构调整与转型升级创造稳定的金融环境和货币条件。（完）

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(发稿 谢衡; 审校 曾祥进)

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