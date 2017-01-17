中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌

路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。

中国政府网周二刊登通知全文并称，进一步扩大对外开放，服务业重点放宽银行类金融机构、证券公司、证券投资基金管理公司、期货公司、保险机构、保险中介机构外资准入限制，放开会计审计、建筑设计、评级服务等领域外资准入限制，推进电信、互联网、文化、教育、交通运输等领域有序开放。

外商投资企业和内资企业同等适用“中国制造2025”战略政策措施。鼓励外商投资高端制造、智能制造、绿色制造等，以及工业设计和创意、工程咨询、现代物流、检验检测认证等生产性服务业，改造提升传统产业。

制造业重点取消轨道交通设备制造、摩托车制造、燃料乙醇生产、油脂加工等领域外资准入限制。采矿业放宽油页岩、油砂、页岩气等非常规油气以及矿产资源领域外资准入限制。石油、天然气领域对外合作项目由审批制改为备案制。

支持内外资企业、科研机构开展研发合作。支持外商投资企业建设研发中心、企业技术中心，申报设立博士后科研工作站。根据对等原则，允许外商投资企业参与承担国家科技计划项目。外商投资企业同等适用研发费用加计扣除、高新技术企业、研发中心等优惠政策。

通知提出进一步创造公平竞争环境，各部门制定外资政策，要按照《国务院关于在市场体系建设中建立公平竞争审查制度的意见》规定进行公平竞争审查，原则上应公开征求意见，重要事项要报请国务院批准。各地区各部门要严格贯彻执行国家政策法规，确保政策法规执行的一致性，不得擅自增加对外商投资企业的限制。

深化政府采购改革，坚持公开透明、公平竞争原则，依法依规对外商投资企业在我国境内生产的产品一视同仁、平等对待，促进内外资企业公平参与政府采购招投标。

支持外商投资项目用地。外商投资企业与内资企业同等适用相关用地政策。继续对集约用地的鼓励类外商投资工业项目优先供应土地，在确定土地出让底价时可按不低于所在地土地等别相对应全国工业用地出让最低价标准的70%执行。

在美联储加息，资本外流压力正困扰包括中国在内的许多国家，以及中国自身经济下行压力不减的大背景下，稳投资仍是中国稳经济的重要手段，而稳定外资在中国投资的政策预期至关重要。

去年底召开的中国国务院常务会议审议通过了关于扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，明确进一步扩大对外开放，进一步创造公平竞争的环境以及进一步加强吸引外资工作。之后，国家发改委和商务部等相关部门相继针对该政策举行新闻发布会。

此次是国务院正式发布该文件并把相关工作分解明确到各部委。（完）

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