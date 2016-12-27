中国发布外国政府贷款项目代理银行管理办法 明年1月1日起施行

领航集团在上海自贸区成立外商独资企业开展投资管理业务
路透香港5月25日 - 全球最大互惠基金公司--领航集团（Vanguard Group）周四称，正式在上海自由贸易区设立外商独资企业，开展投资管理业务。
路透北京12月27日 - 为完善外国政府贷款项目代理银行管理制度，保证外国政府贷款工作顺利进行，中国财政部周二发布通知，明确代理银行可以根据贷款项目规模、代理业务范围及代理服务成本对其代理的项目收取代理服务费，并自2017年1月1日起施行。
根据该《外国政府贷款项目代理银行管理办法》，代理银行可以按项目转贷或者执行协议中规定的贷款期限，以每次结息日的债务余额（已提取未偿还的贷款本金），按约定的年费率对贷款项目收取代理服务费。
代理服务费分档年费率参考如下：协议贷款金额5,000万美元以下（不含5,000万美元）的项目，年费率不高于0.20%；协议贷款金额5,000万美元以上（含5,000万美元）的项目，年费率不高于0.15%。
办法并称，债务人使用财政性资金选聘的，应当按照政府采购法律制度规定选聘代理银行。债务人使用非财政性资金选聘的，应当参照政府采购法律制度规定选聘代理银行。（完）
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(发稿 沈燕; 审校 曾祥进)
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路透北京5月25日 - 中国国家发展和改革委员会周四宣布，自2017年5月25日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别提高140和135元人民币。这是发改委今年第八次调整油价。
路透北京5月25日 - 人民币兑美元即期周四收升0.3%至逾三个月新高，盘中最高触及6.8655元；中间价则仅小幅调升。交易员表示，中资大行结汇盘推升人民币汇价，成交亦有所扩大，后市要紧盯监管层的下一步指引；因美联储会议纪要偏鸽派，人民币走升概率加大。