中国发布外国政府贷款项目代理银行管理办法 明年1月1日起施行

路透北京12月27日 - 为完善外国政府贷款项目代理银行管理制度，保证外国政府贷款工作顺利进行，中国财政部周二发布通知，明确代理银行可以根据贷款项目规模、代理业务范围及代理服务成本对其代理的项目收取代理服务费，并自2017年1月1日起施行。

根据该《外国政府贷款项目代理银行管理办法》，代理银行可以按项目转贷或者执行协议中规定的贷款期限，以每次结息日的债务余额（已提取未偿还的贷款本金），按约定的年费率对贷款项目收取代理服务费。

代理服务费分档年费率参考如下：协议贷款金额5,000万美元以下（不含5,000万美元）的项目，年费率不高于0.20%；协议贷款金额5,000万美元以上（含5,000万美元）的项目，年费率不高于0.15%。

办法并称，债务人使用财政性资金选聘的，应当按照政府采购法律制度规定选聘代理银行。债务人使用非财政性资金选聘的，应当参照政府采购法律制度规定选聘代理银行。（完）

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