上半年中资海外房地产投资额增17% 伦敦最受青睐--仲量联行

路透香港7月30日 - 物业顾问仲量联行周三发表报告，2014年上半年，中国的海外房地产投资总额较去年同期增长17%，达到54亿美元，伦敦成为中国投资者最大的海外市场。

报告称，在中国海外房地产投资中，商业房地产仍占大部分，接近40亿美元；但值得注意的是中资对海外住宅投资增长凌厉，同比升幅84%达15亿美元。

该行指出，由于伦敦政府采取措施，吸引中国大陆资本参与基础设施项目投资，使他们同时进入伦敦的住宅和商业地产市场。上半年中国大陆投资者对伦敦房地产市场的投资额达23.11亿美元，大幅抛离第二位三藩市的5.48亿美元。

仲量联行全球资本市场研究部总监David Green-Morgan表示，“对于初次涉足海外房地产市场的投资者来说，重点关注流动性更强的主要城市；但对于经验更为丰富的投资者来说，逐步转向如西班牙等流动性相对不强，但投资收益率与风险都相对较高的城市。”

在上半年，中国建设银行(0939.HK)(601939.SS) 、中国海外集团和中国人寿(2628.HK)(601628.SS)等机构投资者均购买了伦敦CBD核心区域的办公楼资产。此外，许多南欧国家推出“黄金签证”政策，大连万达成为进军西班牙房地产市场的中国大陆投资者之一。

仲量联行预计，2014年全年中国海外房地产投资总额将突破去年110亿美元的水准。（完）

(发稿 罗亦菲; 审校 梁慧仪/林高丽)

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