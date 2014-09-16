中国经济无硬着陆迹象 今年吸收外资料达1200亿美元（更新版）

(新增引语和细节)

路透北京9月16日 - 中国商务部发言人沈丹阳周二表示，没有任何迹象显示中国经济会硬着陆，并预计今年吸收外资可能达到1,200亿美元，明年对外投资规模可能会超过利用外资规模。

他在北京的一个新闻茶座上称，吸收外资和对外投资都放缓，个别月份负增长这不是一个逆转态势，也不是一种趋势，是短期阶段性调整，并详解FDI和中国对外投资下降的原因。

“中国对外投资会保持较快增长，未来对外投资仍将处于快速增长到十二五末期，中国对外投资规模可能会超过利用外资的规模。”沈丹阳称。

他提到，反垄断影响外资更多是个别企业的感情因素和媒体的夸张，不是投资环境恶化。反垄断绝对不是针对哪一家企业或哪一个类型的企业。日本对华投资放缓不会对中国经济造成特别大的影响。

海关数据显示，今年前八个月中日双边贸易总值为1.25万亿元人民币，增长0.5%。

**详解FDI下降原因**

他解释了近两个月FDI下降原因，包括国际性因素，汇率因素，美元汇率和人民币汇率，导致外商出资安排后推；新出台的企业注册办法的因素，客观上使得外资流入延后以及营商环境因素，用工成本增加，土地供应紧张等。

至于对外投资放缓原因，沈丹阳称，受去年特大并购项目的影响。去年2月中海油148亿美元收购加拿大尼克森;今年一些大项目交割时间偏后;国内经济下行的影响。企业盈利减少，流动性不足，融资成本上升;人民币贬值因素和国际大宗商品价格回落，导致资源类投资下降等原因。

他提到，商务部正在考虑进一步简政放权，扩大开放，减少对外资准入限制，加强境外投资服务管理，统筹推进引进来和走出去，创造公平竞争环境和更好的营商环境。

中国商务部周二公布，1-8月实际使用外资(FDI)783.4亿美元，同比下降1.8%。中国过去三年来每年吸收外资额介于1,100-1,200亿美元。（完）

(发稿 侯向明；撰写 沈燕; 审校 黄凯)路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。