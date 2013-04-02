外资可能大规模流入中国 资本项目开放需谨慎--专家

* 中国面临外资可能大规模流入的情况

* 中国资本项目开放需谨慎

* 经济反弹较弱，政府忌惮资产泡沫和通货膨胀

路透上海4月2日 - 中国证券报周二引述中国社科院学部委员余永定表示，美国非常规扩张性货币政策，可能造成美元不断贬值，将资金驱赶到回报率较高的地区和国家，中国面临外资可能比较大规模流入的情况。

对于美联储购买长期国库券等货币政策操作，以达到将资金从债市推至股票和房地产市场的目睥，余永定认为，这一政策是有效的，但是否能够达到美联储预期的效果在西方依然争议很大。

“现在资金主要流入巴西、印度尼西亚，准备要进入中国。”余永定称。

虽然外汇占款数据不能完全代表外资流入中国情况，不过1月创下历史新高的6,836.59亿元人民币外汇占款，仍吸引多方关注。

余永定表示，最近新增加了一个问题，即中国已经有了一个资本开放的时间点和“路线图”，要在2015年基本实现资本开放，2020年实现完全开放。这是一个比较激进的“路线图”。开放可能会带来一些好处，但它也会带来相当多风险，我们要充分考虑更多的风险，开放还需谨慎点好。

对于中国经济，他认为，中国目前国内生产总值(GDP)增长仍主要取决于投资，但这样的增长模式不可持续。今年中国投资率可能还会继续上升，投资增速高于去年。投资上升虽然可以维持经济增长，但也意味着中国的经济结构进一步恶化，以后再想稳定投资率就更困难了。

“今年头两个月出口较好，但进口增长趋缓。这次中国经济反弹跟历次相比较弱。中国政府比较害怕资产泡沫、通货膨胀，央行的政策是比较紧的货币政策。”他指出。

今年央行确定的广义货币供应量(M2)增长目标为13%，经济增长势头可能较预期为弱。今年经济增长可能不会太糟糕，通货膨胀会回升，但在可控范围。不过从经济结构的角度来看，最近多少年没有进展。经济对房地产的依赖进一步上升，说明结构并没有改善，会为以后的工作造成更多困难。

至于中国自身的金融体系，余永定表示，依然存在很大风险。虽然实际情况并非如外部所说那么严重，但需要高度警惕。具体包括过高的企业负债率；地方政府融资平台在去年情况有所好转后，现在会不会重新恶化；影子银行；以及广义货币供应量(M2)占GDP的比为全世界最高、房地产泡沫等问题。(完)

(发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯)

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