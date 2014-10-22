商务部：未来五年对外投资增幅都会保持在10%左右

中国证监会提高期货公司最低净资本要求至3000万元 10月起施行
路透北京4月21日 - 中国证监会周五颁布新的期货公司风险监管指标管理办法要求，提高期货公司最低净资本要求至3,000万元人民币，并按流动性、可回收性及风险度大小进一步细化资产调整比例。考虑到行业适应性和市场承受力，新规将于2017年10月1日起施行。
路透北京10月22日 - 中国商务部部长助理张向晨周三表示，未来五年中国对外投资增幅都会保持在10%左右。
他在国务院举办的商务部解读新修订境外投资管理办法的新闻发布会上称，今年对外投资增幅预计10%左右。
近年来，特别是实施“走出去”战略以来，中国企业对外直接投资保持快速增长态势。2002年中国对外直接投资为27亿美元，2013年这一数字已增至1,078亿美元，短短12年的时间增长了近40倍。
中国商务部发言人沈丹阳此前亦表示，2014年上半年中国对外投资延续了一季度的下降态势，这种下降与趋势性因素有关，全年对外投资有望实现同比10%左右的增长。（完）
(发稿 沈燕；撰写 李文科; 审校 曾祥进)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京4月21日 - 中国证监会周五颁布新的期货公司风险监管指标管理办法要求，提高期货公司最低净资本要求至3,000万元人民币，并按流动性、可回收性及风险度大小进一步细化资产调整比例。考虑到行业适应性和市场承受力，新规将于2017年10月1日起施行。
路透北京4月21日 - 中国国家外管局周五称，海关总署、国家税务总局、国家外汇管理局同意加快推进跨部门的信息互换、监管互认、执法互助，更好地防范和打击走私、骗取出口退税、逃骗汇等违法违规行为，保证国家海关、税收、外汇政策的有效执行。
路透香港4月21日 - 中国互联网软件企业--金山软件周五称，同意向腾讯控股出售其所持游戏开发商西山居4.34%的股份，对价约6,262万美元。