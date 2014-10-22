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中国财经 | 2014年 10月 22日 星期三 11:31 BJT

商务部：未来五年对外投资增幅都会保持在10%左右

路透北京10月22日 - 中国商务部部长助理张向晨周三表示，未来五年中国对外投资增幅都会保持在10%左右。

他在国务院举办的商务部解读新修订境外投资管理办法的新闻发布会上称，今年对外投资增幅预计10%左右。

近年来，特别是实施“走出去”战略以来，中国企业对外直接投资保持快速增长态势。2002年中国对外直接投资为27亿美元，2013年这一数字已增至1,078亿美元，短短12年的时间增长了近40倍。

中国商务部发言人沈丹阳此前亦表示，2014年上半年中国对外投资延续了一季度的下降态势，这种下降与趋势性因素有关，全年对外投资有望实现同比10%左右的增长。（完）

(发稿 沈燕；撰写 李文科; 审校 曾祥进)

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