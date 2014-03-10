中国仍受外资金融机构青睐 关注QE退出--上海银监局局长

上汽集团已对泰国工厂的首期投资1.74亿美元--高管
路透上海4月19日 - 上海汽车集团股份有限公司国际业务部总监杨晓东周三在上海车展上对记者表示，上汽集团已经对泰国工厂的首期投资12亿元人民币(1.7434亿美元)。(完)
* 今年外资金融机构整体仍在加大投资
* 其贷款放缓因需求减少及脱媒影响
* 外资行在华业务盈利状况较好
* 国内银行业应高度关注美国QE退出
作者 徐永
路透北京3月10日 -中国上海银监局局长廖岷认为，中国市场对外资金融机构仍有较大的吸引力，短期内不会发生投资趋势的逆转。但国内银行业应高度关注美国缩减量化宽松（QE）政策的影响。
全国政协委员廖岷在两会期间接受路透专访时称，2014年外资行整体仍在加大在中国布局和投资。近年来其新增贷款减少是客户群差异、有效需求不足和直接融资发展等综合原因推动的，个别机构调整也是集团策略正常选择。
“当然我们的银行业机构确实应高度关注QE退出进展，及时分析退出对整体经济金融的影响，对银行的信贷质量，流动性及经营状况可能产生的影响，要未雨绸缪，充分准备。”他称。
对于美国退出QE预期带来的影响和冲击，廖岷认为应具体分析，流出的资金是短期套利资本，还是机构在中国的中长期的投资。中国作为全球第二大经济体，能以7%以上的增长速度继续增长，这必然有很多投资的机会。
伴随着美联储削减购债计划和中国经济减速等原因，外资金融机构近年来呈现了贷款新增减少，和个别机构收缩在中国业务的状况。
中国央行数据显示，外资金融机构2013年人民币贷款仅新增386亿元人民币，此前三年分别为777、779亿和1,628亿。金融危机后外资行的人民币贷款曾经底部反弹，不过去年再次出现较大下降。
另外近年来，外资行频发出售在中国金融股权或关闭业务单元的举动。去年底，汇丰宣布将其持有的上海银行全部股权出售给西班牙桑坦德银行，此前德意志银行也陆续关闭在中国的零售业务支行。
不过据廖岷介绍，2013年上海辖内外资银行资产余额同比增长13.3%，超过同期中资银行8.4%的资产增速。
2014年上海的外资法人银行拟开设分支机构的数量达到100家，一些来自新兴经济体的银行，也陆续向上海银监局表达了新设代表处的意愿。
截至2013年，上海有外资法人银行22家、外资银行分行73家、外资银行支行106家，是外资银行在中国布局最密集的城市之一。
**需求减少及脱媒影响贷款规模**
廖岷认为，外资行在中国贷款的减少，有上海经济率先转型，银行业整体面临的信贷有效需求不足的原因，这也影响了外资行的贷款拓展；另外作为金融业发展程度较高的城市，直接融资等的发展，也影响了贷款在整体信用投放中的占比。
截至2013年末,上海银行业各项贷款余额4.5万亿元，同比增长8.16%；而全国的数据是，年末本外币贷款余额76.63万亿元，同比增长13.9%。上海的贷款增速低于全国水平。
另外，2013年银行业人民币贷款占社会融资规模的比例为51.4%，而上海2013年新增7,964亿元人民币的社会融资规模中，人民币贷款的占比不到四成。
至于信贷有效需求不足，廖岷指出，上海经济转型中基础设施等大项目投资在减少，另外一些制造业也在迁往中西部，这都对传统信贷需求新增产生了压力。
事实上，由于信贷增速的降低，上海银行业整体的利润在2013年出现了下滑，这对银行业资产结构的转型提出了现实的压力。
但外资银行盈利能力近年来在不断提升,汇丰、渣打、花旗、东亚四大行2013年盈利合计70.78亿元，是2007年的1.63倍，高于同期资产1.07倍的增速。
这显示了中外资的资产结构的差异，比如外资行的业务更多集中在金融市场交易，衍生业务，现金管理，资产管理，贸易融资和供应链融资等，2013年全国外资银行衍生品交易名义本金占全国银行业的比重达到34.11%。
"反过来也说明了，目前外资行在中国的盈利状况是较好的，一些机构在中国盈利在其集团盈利中的占比在继续提升，不可能放弃中国市场。"他说。
**个别机构调整策略不影响整体**
至于个别外资金融机构投资及业务调整，廖岷认为，这是机构执行集团策略，不代表整体外资行的策略。但另一方面，很多外资行在中国业务成为集团业务的重要新增长点的来源，这是不争的事实。
以较早成立法人机构的东亚银行为例，2008年中国区的除税前盈利14.84亿港元，直接弥补了当年香港地区超过18亿港元的亏损，并推动集团当年盈利正增长。东亚银行中国区资产在集团的占比也从2008年的33%,提高到2012年末的48%。
上海银监局数据显示，首批在中国成立法人银行的四家外资银行，2013年末的资产总额已经达到9,700亿元，比2007年成立之初时，增长了1.07倍。
他认为，外资金融机构在中国的投资形式，可以是股权投资；也可以新设投资，布局物理网点，使在中国业务成为集团策略的有机组成部分，这个过程中，根据实际情况进行一些投资和策略的调整，不会影响整体投资中国的信心。
以自贸区为例，目前已有九家外资行在自贸区设立了支行，11家准备设立支行，还有一批在进行可行性的研究。
“事实上，从外资行的不良率来看，健康度也是不错的，而且在衍生业务，财富管理业务等方面的经验，也是目前中资银行转型可以借鉴的。”他认为。
至于目前外资行在中国银行业的资产占比持续低于2%的状况，他认为首先中资银行近年来背靠国内经济，资产扩张速度整体较快，外资行在一个新进市场里，如果要扩大资产占比，就需要以更快的速度扩张，这实际上不一定是健康的。目前的业务增速是符合实际的。
至于占比下降的问题，要看到外资行的差异化策略，除了传统存贷款外，有很多轻资产业务，这样表现在资产占比虽然不高，但盈利可观，这其实是中资银行后面转型的方向。
“外资行在合规意识，高端财富管理及衍生业务，及资产质量和整体健康度方面都有优势，我整体看好外资行在国内的发展。”他表示。（完）
(审校 黄凯)
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