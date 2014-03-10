中国仍受外资金融机构青睐 关注QE退出--上海银监局局长

* 今年外资金融机构整体仍在加大投资

* 其贷款放缓因需求减少及脱媒影响

* 外资行在华业务盈利状况较好

* 国内银行业应高度关注美国QE退出

作者 徐永

路透北京3月10日 -中国上海银监局局长廖岷认为，中国市场对外资金融机构仍有较大的吸引力，短期内不会发生投资趋势的逆转。但国内银行业应高度关注美国缩减量化宽松（QE）政策的影响。

全国政协委员廖岷在两会期间接受路透专访时称，2014年外资行整体仍在加大在中国布局和投资。近年来其新增贷款减少是客户群差异、有效需求不足和直接融资发展等综合原因推动的，个别机构调整也是集团策略正常选择。

“当然我们的银行业机构确实应高度关注QE退出进展，及时分析退出对整体经济金融的影响，对银行的信贷质量，流动性及经营状况可能产生的影响，要未雨绸缪，充分准备。”他称。

对于美国退出QE预期带来的影响和冲击，廖岷认为应具体分析，流出的资金是短期套利资本，还是机构在中国的中长期的投资。中国作为全球第二大经济体，能以7%以上的增长速度继续增长，这必然有很多投资的机会。

伴随着美联储削减购债计划和中国经济减速等原因，外资金融机构近年来呈现了贷款新增减少，和个别机构收缩在中国业务的状况。

中国央行数据显示，外资金融机构2013年人民币贷款仅新增386亿元人民币，此前三年分别为777、779亿和1,628亿。金融危机后外资行的人民币贷款曾经底部反弹，不过去年再次出现较大下降。

另外近年来，外资行频发出售在中国金融股权或关闭业务单元的举动。去年底，汇丰宣布将其持有的上海银行全部股权出售给西班牙桑坦德银行，此前德意志银行也陆续关闭在中国的零售业务支行。

不过据廖岷介绍，2013年上海辖内外资银行资产余额同比增长13.3%，超过同期中资银行8.4%的资产增速。

2014年上海的外资法人银行拟开设分支机构的数量达到100家，一些来自新兴经济体的银行，也陆续向上海银监局表达了新设代表处的意愿。

截至2013年，上海有外资法人银行22家、外资银行分行73家、外资银行支行106家，是外资银行在中国布局最密集的城市之一。

**需求减少及脱媒影响贷款规模**

廖岷认为，外资行在中国贷款的减少，有上海经济率先转型，银行业整体面临的信贷有效需求不足的原因，这也影响了外资行的贷款拓展；另外作为金融业发展程度较高的城市，直接融资等的发展，也影响了贷款在整体信用投放中的占比。

截至2013年末,上海银行业各项贷款余额4.5万亿元，同比增长8.16%；而全国的数据是，年末本外币贷款余额76.63万亿元，同比增长13.9%。上海的贷款增速低于全国水平。

另外，2013年银行业人民币贷款占社会融资规模的比例为51.4%，而上海2013年新增7,964亿元人民币的社会融资规模中，人民币贷款的占比不到四成。

至于信贷有效需求不足，廖岷指出，上海经济转型中基础设施等大项目投资在减少，另外一些制造业也在迁往中西部，这都对传统信贷需求新增产生了压力。

事实上，由于信贷增速的降低，上海银行业整体的利润在2013年出现了下滑，这对银行业资产结构的转型提出了现实的压力。

但外资银行盈利能力近年来在不断提升,汇丰、渣打、花旗、东亚四大行2013年盈利合计70.78亿元，是2007年的1.63倍，高于同期资产1.07倍的增速。

这显示了中外资的资产结构的差异，比如外资行的业务更多集中在金融市场交易，衍生业务，现金管理，资产管理，贸易融资和供应链融资等，2013年全国外资银行衍生品交易名义本金占全国银行业的比重达到34.11%。

"反过来也说明了，目前外资行在中国的盈利状况是较好的，一些机构在中国盈利在其集团盈利中的占比在继续提升，不可能放弃中国市场。"他说。

**个别机构调整策略不影响整体**

至于个别外资金融机构投资及业务调整，廖岷认为，这是机构执行集团策略，不代表整体外资行的策略。但另一方面，很多外资行在中国业务成为集团业务的重要新增长点的来源，这是不争的事实。

以较早成立法人机构的东亚银行为例，2008年中国区的除税前盈利14.84亿港元，直接弥补了当年香港地区超过18亿港元的亏损，并推动集团当年盈利正增长。东亚银行中国区资产在集团的占比也从2008年的33%,提高到2012年末的48%。

上海银监局数据显示，首批在中国成立法人银行的四家外资银行，2013年末的资产总额已经达到9,700亿元，比2007年成立之初时，增长了1.07倍。

他认为，外资金融机构在中国的投资形式，可以是股权投资；也可以新设投资，布局物理网点，使在中国业务成为集团策略的有机组成部分，这个过程中，根据实际情况进行一些投资和策略的调整，不会影响整体投资中国的信心。

以自贸区为例，目前已有九家外资行在自贸区设立了支行，11家准备设立支行，还有一批在进行可行性的研究。

“事实上，从外资行的不良率来看，健康度也是不错的，而且在衍生业务，财富管理业务等方面的经验，也是目前中资银行转型可以借鉴的。”他认为。

至于目前外资行在中国银行业的资产占比持续低于2%的状况，他认为首先中资银行近年来背靠国内经济，资产扩张速度整体较快，外资行在一个新进市场里，如果要扩大资产占比，就需要以更快的速度扩张，这实际上不一定是健康的。目前的业务增速是符合实际的。

至于占比下降的问题，要看到外资行的差异化策略，除了传统存贷款外，有很多轻资产业务，这样表现在资产占比虽然不高，但盈利可观，这其实是中资银行后面转型的方向。

“外资行在合规意识，高端财富管理及衍生业务，及资产质量和整体健康度方面都有优势，我整体看好外资行在国内的发展。”他表示。（完）

(审校 黄凯)

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