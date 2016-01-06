商务部称预计中国去年吸收外资1260亿美元 再创历史新高

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透上海1月6日 - 中国商务部表示，预计2015年中国吸收外资1,260亿美元，再创历史新高；将进一步扩大各领域对外开放，不断优化外商投资环境，提振投资者信心，进一步提高利用外资质量。
此前数据显示，去年前11月中国实际使用外资(FDI)金额1,140.4亿美元，同比增长7.9%。
商务部网站新闻稿指出，2015年引进外资结构持续优化。据统计，前11月服务业实际使用外资同比增长18.8%，成为吸收外资重要增长点；同时产业结构不断优化，融资租赁、科技研发、创业投资、电子商务、现代物流等高端产业向自贸区集聚态势明显。
值得关注的是，2015年引进外资方式不断创新，以并购方式实际使用外资金额168.2亿美元，同比增长181%，比重由上年同期的5.6%上升到14.7%。此外，自由贸易试验区引资成效明显。
中国商务部部长高虎城此前称，“十二五”（2011-2015年）期间，中国双向投资实现基本平衡，其中对外直接投资从2012年起连续三年位居世界第三位；预计2015年吸收外商直接投资（含金融）1,350亿美元，全口径对外直接投资1,280亿美元。（完）
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(发稿 张晓翀；审校 张喜良)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。