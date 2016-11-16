中国对外商投资商贸物流等实行准入前国民待遇加负面清单管理

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京11月16日 - 中国商务部等13个部门日前发文称，积极扩大服务业对外开放，对外商投资商贸物流等实行准入前国民待遇加负面清单管理模式，分领域逐步减少、放宽、放开对外资的限制。
商务部网站刊登的加快内贸流通创新推动供给侧结构性改革扩大消费专项行动的意见并称，取消经营限制，改变汽车品牌授权销售单一模式，拉动新车消费；完善汽车平行进口政策措施；促进二手车便利交易，活跃二手车市场。
同时，优化城市配送车辆通行管理措施，为企业开展分时段配送、共同配送提供便利；并鼓励商贸流通企业积极创造条件开展夜间配送，缓解城市交通拥堵。
此外，改进税费等政策。继续落实总分支机构汇总缴纳企业所得税、增值税政策；开展商业用户自主选择执行商业行业平均电价或峰谷分时电价试点；研究适应跨境电子商务特点的监管模式，加快设立国务院批准的口岸进境免税店，鼓励进口商品直销，吸引境外消费回流。（完）
欲了解政策全文，请点选商务部官网(here)
(发稿 沈燕; 审校 张喜良)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。