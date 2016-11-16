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中国财经 | 2016年 11月 16日 星期三 11:14 BJT

中国对外商投资商贸物流等实行准入前国民待遇加负面清单管理

路透北京11月16日 - 中国商务部等13个部门日前发文称，积极扩大服务业对外开放，对外商投资商贸物流等实行准入前国民待遇加负面清单管理模式，分领域逐步减少、放宽、放开对外资的限制。

商务部网站刊登的加快内贸流通创新推动供给侧结构性改革扩大消费专项行动的意见并称，取消经营限制，改变汽车品牌授权销售单一模式，拉动新车消费；完善汽车平行进口政策措施；促进二手车便利交易，活跃二手车市场。

同时，优化城市配送车辆通行管理措施，为企业开展分时段配送、共同配送提供便利；并鼓励商贸流通企业积极创造条件开展夜间配送，缓解城市交通拥堵。

此外，改进税费等政策。继续落实总分支机构汇总缴纳企业所得税、增值税政策；开展商业用户自主选择执行商业行业平均电价或峰谷分时电价试点；研究适应跨境电子商务特点的监管模式，加快设立国务院批准的口岸进境免税店，鼓励进口商品直销，吸引境外消费回流。（完）

欲了解政策全文，请点选商务部官网(here)

(发稿 沈燕; 审校 张喜良)

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