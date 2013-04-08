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时事要闻 | 2013年 4月 8日 星期一 15:46 BJT

中国外交部称朝鲜半岛需要和平而不是战争

路透北京4月8日 - 中国外交部周一表示，朝鲜半岛需要和平而不是战争，此前该地区紧张情势升级。

中国外交部发言人洪磊表示，合理解决朝鲜(北韩)核问题是有关各方的责任。(完)

(编译 杜明霞；审校 王洋)

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