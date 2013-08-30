中国外长称查明叙利亚化武真相前不应强推安理会行动

路透北京8月30日 - 针对叙利亚紧张局势，中国外交部长王毅表示，军事手段解决不了叙利亚问题，政治解决仍是唯一现实出路，各方要继续积极劝和促谈。在联合国小组查明化学武器袭击事件真相前，不应强行推动安理会采取行动。

新华社周四晚间报导，王毅就叙利亚局势与德国外长和阿盟秘书长通电话时呼吁，全力争取尽快召开叙利亚问题第二次日内瓦会议，通过谈判找到出路。在事关战争与和平的问题上各方应保持冷静、客观。采取单边行动难以解决问题，其合法性也将遭到质疑。

王毅强调，中方反对任何人使用化学武器，谁使用谁就要负责任。联合国调查小组正在叙利亚开展工作。调查是否使用以及谁使用了化学武器应是解决问题的必有程序。在此问题上，应采取对历史负责任的态度。

王毅就叙利亚局势与联合国秘书长潘基文通电话时表示，联合国调查小组正在叙利亚开展实地调查，中方坚定支持调查小组在没有外部压力和不受干扰的情况下开展独立、公正、客观、专业的调查。各方应为调查小组开展工作创造条件。在查明真相前，各方应避免预判结果，更不应强行推动安理会采取行动。

王毅指出，军事手段解决不了叙利亚问题，外部军事干预有悖于《联合国宪章》宗旨以及国际关系基本准则，只会造成更多平民伤亡，加剧中东局势动荡。政治解决仍是叙利亚问题的唯一现实出路。

与此同时，美国政府官员对议员表示，他们获得叙利亚官员通讯拦截记录，可证明阿萨德政府使用了化学武器。此前美国总统奥巴马于周三解释了对叙利亚采取有限度军事袭击以杜绝未来化学武器使用的计划，但表示，他尚未就是否采取行动作出决定。（完）