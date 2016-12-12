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时事要闻 | 2016年 12月 12日 星期一 15:44 BJT

中国外交部称对特朗普“一个中国”的评论深表担忧

路透北京12月12日 - 中国外交部周一表示，对于美国总统当选人特朗普称不见得会坚守一个中国政策的说法，中国深感担忧。

中国外交部发言人耿爽在一例行记者会上表示，“一个中国”政策是中美关系的基石，敦促新任美国政府了解台湾议题的敏感性。(完)

(编译 张明钧; 审校 于春红)

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