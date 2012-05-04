中国外交部称陈光诚可依法通过正常途径办理出国留学

韩国检方增加对三星集团领导人李在镕的起诉指控
路透首尔2月17日 - 韩国特别检察官办公室表示，三星集团领导人李在镕除了先前涉嫌行贿的罪名，检方计划增加更多起诉指控。李在镕之前已被指控在政府2015年支持三星两家关联公司合并案中涉嫌行贿。
路透北京5月4日电---中国外交部周五称,陈光诚目前正在医院接受治疗.若他希望出国留学,可依法通过正常途径办理出国留学.
在备受瞩目的第四轮中美战略与经济对话召开之前,发生中国失明维权人士陈光诚进入美国驻华使馆并滞留的事件,陈光诚已於周三离开使馆,赴医院治疗.
"他如果想出国留学,作为一个中国公民,可以像其他中国公民一样,依法通过正常途径到有关部门办理有关手续,"外交部网站援引发言人刘为民表示.
陈光诚,山东省沂南县人,40岁,於4月下旬进入美国驻华使馆停留六天后离开.此前外交部发言人被问及陈光诚的离境要求时,表示不清楚此事.
就美国国务卿克林顿对陈光诚问题发表公开声明,中国外交部的新闻稿称,美方现在要做的,不应是继续混淆视听、千方百计推托和掩饰自身在这件事情上的责任,更不得继续做干涉中国内政的事.
备受关注的第四轮中美战略与经济对话昨天和今天在北京举行.中国国家主席胡锦涛的特别代表国务院副总理王岐山、国务委员戴秉国,同美国总统奥巴马特别代表国务卿希拉里、财政部长盖特纳共同主持对话.(完)
欲了解更多详情,请点选外交部网站(here)
--发稿 邵晓忆; 审校 屈桂娟
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路透首尔2月17日 - 韩国特别检察官办公室表示，三星集团领导人李在镕除了先前涉嫌行贿的罪名，检方计划增加更多起诉指控。李在镕之前已被指控在政府2015年支持三星两家关联公司合并案中涉嫌行贿。
路透台北2月17日 - 禽流感疫情恐扩大，台湾农委会宣布17日零时起至24日上午零时为止，家禽禁止移动七天，同时自17日中午12时起至2月24日中午12时止，家禽屠宰场也休宰七天。
“我认为...我们无法在未来24个月内就英国退欧安排达成一致、以及(确立)英国与欧洲大陆间的全面关系，”他在一次会议的间隙发表讲话指出。