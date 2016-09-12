中国外交部称朝鲜半岛问题的核心在美国 而非中国

杨洁篪称任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
路透北京9月12日 - 中国外交部新闻发言人华春莹周一称，仅凭制裁并不能解决朝鲜半岛问题；朝鲜半岛问题的核心在美国，而不是中国，中国已做出许多努力来维持朝鲜半岛和平稳定。
而就朝鲜外长访华一事，华春莹称无可奉告。
朝鲜日前宣布实施了第五次核试验。朝鲜国家电视台报导称，朝鲜目前有能力把核弹头安装到弹道火箭上。
中国官方通讯社--新华社随后发表快评称，朝鲜核试验违反了联合国安理会相关决议，与朝鲜半岛无核化目标背道而驰，给本已复杂微妙的地区安全局势增添新的变数，无益于东北亚的和平稳定。
韩国总统办公室表示，美国总统奥巴马已经表示，将根据与韩国签署的共同防御条约采取一切措施，保护韩国不受朝鲜威胁，包括为其提供核保护伞。（完）
(发稿 李子木；审校 曾祥进)
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
特别检察官办公室的发言人Lee Kyu-chul在例行新闻简报会上表示，尚未做出是否申请逮捕令的决定。他说，这一决定最晚周日做出。(完)
路透首尔1月13日 - 盖洛普韩国(Gallup Korea)周五发布的一项关于韩国总统热门人选的调查显示，前联合国秘书长潘基文的支持率排名第二，落后前民主党党首文在寅落后11个百分点，后者的支持率为31%排在首位。