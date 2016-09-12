中国外交部称朝鲜半岛问题的核心在美国 而非中国

路透北京9月12日 - 中国外交部新闻发言人华春莹周一称，仅凭制裁并不能解决朝鲜半岛问题；朝鲜半岛问题的核心在美国，而不是中国，中国已做出许多努力来维持朝鲜半岛和平稳定。

而就朝鲜外长访华一事，华春莹称无可奉告。

朝鲜日前宣布实施了第五次核试验。朝鲜国家电视台报导称，朝鲜目前有能力把核弹头安装到弹道火箭上。

中国官方通讯社--新华社随后发表快评称，朝鲜核试验违反了联合国安理会相关决议，与朝鲜半岛无核化目标背道而驰，给本已复杂微妙的地区安全局势增添新的变数，无益于东北亚的和平稳定。

韩国总统办公室表示，美国总统奥巴马已经表示，将根据与韩国签署的共同防御条约采取一切措施，保护韩国不受朝鲜威胁，包括为其提供核保护伞。（完）