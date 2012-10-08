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中国财经 | 2012年 10月 8日 星期一 17:04 BJT

中国外交部称中国电信设备制造商遵循市场规则进行运营

路透北京10月8日电---中国外交部周一表示,中国电信设备制造商是遵循市场规则进行运营的.美国应该抛开成见,努力促进贸易和经济交往.

美国众议院情报委员会的领导人在即将於本周一公布的报告草案中表示,应该阻拦中国最大的两家电信设备制造商进入美国市场,因为无法确信两家企业可以免受中国政府的影响,从而对美国安全造成威胁.

美国众议院情报委员会是从2011年11月开始着手对华为HWT.UL和中兴通讯(000063.SZ)进行调查的.(完)

--发稿 尹嫄婷; 审校 曾祥进

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