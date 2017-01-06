外资私募管理人在中国境内开展业务应独立决策和境内下单--协会

路透上海1月6日 - 中国基金业协会近日下发通知称，申请在境内开展私募证券投资基金管理业务的外资机构，其境内子公司应当独立进行投资决策，不得通过境外机构或者系统下达交易指令，境内应当安装系统终端。

基金业协会通知要求，外资机构在国内的交易路径透明可追、交易数据完整可查、交易流程清晰可控、交易记录全程留痕，应当设立投资决策责任人和交易执行责任人。

根据2015年中美战略与经济对话、中英经济财金对话达成的成果，中国允许境内设立的符合条件的外资独资和合资私募基金管理机构，按规定开展包括二级市场证券交易的私募证券基金管理业务，这些私募基金管理机构需在基金业协会登记。

基金业协会最新下发的登记要求还包括，外资基金管理机构应当建立与其拟从事的私募基金管理业务相适应的内部制度，包括投资研究制度、运营风险控制制度、信息披露制度、机构内部交易记录制度、防范内幕交易、利益冲突的投资交易制度、合格投资者风险揭示制度、合格投资者内部审核流程及相关制度等。（完）