4月末中国外储连三月回升至3.03万亿美元 跨境流动续向均衡收敛

路透北京5月7日 - 中国央行周日公布，中国4月末外汇储备为30,295.33亿美元，环比增加204.45亿美元，为连续第三个月回升，主因期内非美货币总体相对美元升值，中国跨境资金流动继续向均衡状态收敛。

这是中国官方外储自2014年6月以来首次连续三个月上升，也是连续第三个月站在3万亿美元以上。

中国国家外汇管理局有关负责人就此解读称，4月中国跨境资金流动继续向均衡状态收敛，外汇供求趋向基本平衡；国际金融市场上，非美元货币相对美元总体升值，资产价格有所上升。这些因素综合作用，推动了外汇储备规模的回升。

“往前看，随着我国供给侧结构性改革深入推进，我国经济基本面将进一步发挥稳中向好的基础性作用，人民币汇率预期保持基本稳定，跨境资金流动向均衡方面发展，这些因素都将推动外汇储备规模进一步趋向稳定。”该负责人称。

外管局网站刊登的解读并指出，2017年年初以来，中国宏观经济运行延续了稳中求进、稳中向好的发展态势，经济增速略有回升，一季度经济增长6.9%，比去年第四季度提升0.1个百分点，其他各项经济指标均有所好转。

全球经济亦继续缓慢复苏，国际金融市场运行相对平稳，人民币汇率保持基本稳定，跨境资金流动和外汇市场供求基本平衡。受此提振，企业购汇更趋理性，市场主体结汇意愿有所增强。

中国央行同时公布，4月末官方储备资产中黄金储备为750亿美元，3月末为737亿美元；以盎司计，黄金储备5,924万盎司，与3月末持平。以SDR（特别提款权）计值的4月末外汇储备为22,096.87亿SDR，3月末为22,177.04亿SDR。（完）