中国外汇储备有可能走入“有增有减”的新常态--海通

路透北京11月6日 - 中国国内券商--海通证券周四发布最新研究报告指出，中国外汇储备有可能走入“有增有减”的新常态，而未来随着央行逐步减少干预外汇市场，可能无论美元走势如何，无论金融机构在外汇市场买卖外汇的量如何变化，央行口径的外汇占款都可能呈现有增有减、变化幅度减少。

“央行不再被外汇占款牵制，货币政策更具自主性，给予货币政策更大的实施空间，”海通宏观研究团队在报告中指出。

以下为海通报告的要点摘录：

2014年三季度发生了什么？一直以来“财大气粗“的中国外汇储备竟然减少了1,055亿美元。上一次如此大规模的外储减少还要追溯到2012年二季度，当时也只不过少了650亿美元。外汇储备到底怎么了？实体经济、居民企业、金融机构、央行，究竟哪一个造成了外汇储备的减少？

**这些因素可能导致外储减少

贸易差额、外商直接净投资、居民企业持汇意愿、银行持汇意愿、央行外汇市场操作，以及外汇储备本身的价值计量，这些因素的变动都会引起中国外汇储备的变化。我们举一个小明的例子，小明因销售产品和外商对其直接投资共获得200美元外汇，最终到央行账户里，外汇储备只增加了80美元，120美元因为小明的持汇、美股投资以及银行的留存而“不翼而飞”。这个例子就是中国的现状。

**热钱与持汇意愿对本次外储减少的影响最大

量化数据表明，2014年三季度，外汇储备减少1055亿美元，按照汇率，对应减少约6,607亿元人民币。其中，贸易差额新增7,888亿元人民币，外商直接投资净流出468亿元人民币，居民企业持汇和热钱流出约7,342亿元人民币，央行与金融机构外汇占款差额为-191亿元人民币，美元汇率和外汇储备价值变动造成的减少量为6,494亿元。从绝对数量规模看，14年三季度，居民企业持汇意愿的提升和热钱流出是造成外汇储备减少的首要因素；其次，才是美元汇率上升、非美元外汇资产价值缩水而导致。

**其实，这一切皆因美元走强而起

14年美国经济持续复苏，美元有效汇率从98上涨到100.5，为11年以来的新高。美元的走强引发了什么？首先，美国经济回暖，外需改善，中国贸易差额稳中有升。其次，由于居民企业（包括银行）的持汇意愿、热钱流动都与美元正向相关，美元强则购汇多、结汇少。14年我国居民企业的结汇意愿从65%下降为56%，而购汇意愿从44%上升为55.5%。再者，中国外储约30%为非美元资产，会因美元上涨而造成资产价值缩水。后两者抵消了贸易差额带来的外汇增加，致使中国外储的减少。

本次外储减少的背后还藏着“新玄机”——中国央行正在主动减少对外汇市场的干预，反映为14年央行口径外汇占款的月度新增量变小，6月和9月分别负增867亿元和134亿元。

**同样的故事曾发生，但未来外汇储备有望迎来“新常态”

回顾中国11年四季度和12年二季度，那时同样美元持续走强、外汇储备接连负增，主要原因仍然是居民企业持汇增加和热钱流出。因此，14年三季度外汇储备减少并非一个特例，而是一个与过去类似的、由“美元走强”而引发的故事。但与过去不同的是，14年央行减少干涉外汇市场的信号越发明显。

这意味着中国的外汇储备有可能走入“有增有减的新常态”。未来，随着央行逐步减少干预外汇市场，可能无论美元走势如何，无论金融机构在外汇市场买卖外汇的量如何变化，央行口径的外汇占款都可能呈现有增有减、变化幅度减少。央行不再被外汇占款牵制，货币政策更具自主性，给予货币政策更大的实施空间。（完）

(发稿 乔艳红; 审校 黄凯)

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