中国12月外汇占款降幅骤增 因资本加速流出及结汇意愿下降

中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表--2月22日
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* 四季度外储降至3.18万亿美元,首现连续三个月下降之势
* 12月外汇占款连续第三个月下降,并扩大到逾1,000亿元人民币
* 资本流动迹象明显,结汇意愿降低
路透上海1月13日电---中国去年12月外汇占款连续第三个月下降,且降幅骤增至逾千亿元人民币,同时去年四季度外汇储备亦减少206亿美元,显示资本流出的迹象较为明显,同时结汇意愿下降可能亦是重要原因.
中国人民银行稍早公布数据显示,2011年12月末外汇储备余额为3.18万亿美元,较9月末下降206亿美元,较上年末增加3,338亿美元,这也是2000年有数据记录以来,外汇储备首度出现连续三个月的下降.此前路透调查中值为3.2万亿美元.
央行数据并显示,12月末外汇占款为25.359万亿元人民币.据此计算,去年12月外汇占款下降约1,003.3亿元人民币,为连续第三个月下降.较前两月约200多亿的水平大幅增加.
"(外汇占款下降)挺惊人的,原因可能比较多,可能大家最先想到的是资本流出,"招商银行高级分析师刘东亮称.
他并指出,外汇占款下降中资本流出究竟占多大比重,目前还很难做出判断,因为12月市场结汇的意愿不是很强,很多企业持有外币不结汇,外汇占款下降也可能有这个原因.
他还认为,外汇储备下降可能有央行干预外汇市场的原因,12月见到几次比较明显的干预,这是需要动用外储的.
中国去年10月外汇占款近四年来首见下跌,当月减少248.92亿元,随後11月继续下降279亿元.市场人士分析,因欧债危机,人民币升值预期减弱及中国经济增速放缓加速了资本回流欧美.
外汇占款显示包括中国央行、国有商业银行、股份制商业银行等在内的金融体系因净结汇而投入的人民币.由该数据可观察出银行体系买入了多少外汇.(完)
--发稿 边竞; 审校 林高丽
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