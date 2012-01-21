中国12月银行代客结售汇连续第二个月呈现逆差

卡塔尔投资局上周五减持农行H股 涉资1.26亿港元--联交所资料
路透香港3月2日 - 香港联交所资料披露显示，卡塔尔主权基金--卡塔尔投资局上周五在场内减持3,500万股中国农业银行H股，涉资近1.26亿港元。
路透北京1月21日电---中国国家外汇管理局周六公布,12月银行代客结售汇逆差153亿美元,为连续第二个月录得逆差,暗示国际资本仍在流出中国.
外管局数据显示,12月银行代客结汇1,425亿美元,银行代客售汇1,578亿美元.11月时银行代客结售汇出现逆差8亿美元,为此项数据正式公布以来的首次逆差.
银行代客结售汇是中国外汇储备主要构成来源之一,12月出现逆差153亿美元;而当月贸易顺差和外商直接投资(FDI)的流入额分别为165.2亿美元和122.42亿美元,两者之和为287.62亿美元.
此前中国人民银行数据显示,中国外汇储备在2011年四季度累计下降205.5亿美元;且12月外汇占款下降约1,003.3亿元人民币,为连续第三个月下降.
外管局数据显示,2011年12月,境内银行代客涉外收入为2,307亿美元,对外付款为2,300亿美元,银行代客涉外收付款顺收为7亿美元.
2011年全年,银行代客累计结汇15,979亿美元,累计售汇12,300亿美元,累计结售汇顺差为3,678亿美元;2010年时为顺差3,977亿美元.
同期,银行代客累计涉外收入23,382亿美元,累计对外付款20,607亿美元,银行代客累计涉外收付款顺收2,775亿美元.(完)
欲了解更多详情,请点选中国国家外汇管理局(www.safe.gov.cn)
--发稿 沈燕; 审校 乔艳红
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