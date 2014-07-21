外管局副局长称未计划放开居民换汇额度 人民币汇率理想

作者 李然

路透北京7月20日 - 中国外管局副局长王小奕周日称，每年5万美元的中国居民年度换汇额度尚无放开的时间表，而对此需关注后期资金流入和流出哪方面压力更大。

他在北京接受路透专访称，当前人民币汇率处于比较理想的状态，后期汇率主要取决于外部货币环境和金融市场对国际收支的影响。

" （人民币汇率）取决于国际环境、国际收支，取决于国际宏观经济和金融市场的情况，特别是主要经济体货币政策的变化。"王小奕说。

中国人民币兑美元CNY=CFXS周五收报6.2080，今年迄今累计贬值2.48%。年初一轮突如其来的贬值走势，带动人民币在4月末触及6.2676的低点.

此前国内媒体引述王小奕称，人民币汇率有可能保持一个近中期的双向波动；认同未来12个月人民币汇率趋升的观点，但升幅不会太大，基本上不会升到去年12月的水平。

中国对个人结汇和境内个人购汇实行年度总额管理。外管局在2007年初规定境内个人年度购汇总额由2万美元大幅提高到5万美元。过去七年多来该上限未再调整。

王小奕还表示，尚无计划向国内外汇市场引入个人投资者。 "不是个人，是非银行金融机构，（券商保险等）它们是潜在的可能性，不是个人。"

此前国内媒体报导并引述他说，将就非银行金融机构有序加入市场的各个环节进行研究，同时也将有限度地支持个人适度参与外汇交易。

顺应中国政府简政放权大趋势，中国外管局最近一个月推出多项市场化举措，包括：简化特殊目的公司跨境资本交易、取消银行对客户美元挂牌买卖价差管理、支持银行增加外汇期权和掉期互换等外汇产品。（完）

(审校 黄凯)

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