中国2月末外储环比增69.2亿美元 结束连七月下降并重回逾3万亿

人民币窄幅整理微收跌 穆迪调降中国评级影响有限
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透上海3月7日 - 中国央行周二公布，2月末中国外汇储备为30,051.24亿美元，环比增加69.2亿美元，结束此前连续七个月下降，并再度重返3万亿美元关口上方，1月为减少123.13亿美元。
央行同时公布，2月末官方储备资产中黄金储备为743.76亿美元，环比增加30.84亿美元。
以盎司计，2月末黄金储备为5,924万盎司，与1月末数据持平。(完)
更多细节，请点选中国人民银行网站(www.pbc.gov.cn)
(发稿 张金栋; 审校 林高丽)
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路透香港5月24日 - 中国民营汽车生产商--吉利汽车周三称，不排除寻求与宝腾(PROTON Holdings Bhd)及/或路特斯(Lotus)潜在合作机会的可能性。
路透香港5月24日 - 香港证监会周三称，正在调查大量个案，当中涉及对于上市公司高级管理层的严重指控及有关人士的失职行为。