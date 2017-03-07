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中国财经 | 2017年 3月 7日 星期二 16:19 BJT

中国2月末外储环比增69.2亿美元 结束连七月下降并重回逾3万亿

路透上海3月7日 - 中国央行周二公布，2月末中国外汇储备为30,051.24亿美元，环比增加69.2亿美元，结束此前连续七个月下降，并再度重返3万亿美元关口上方，1月为减少123.13亿美元。

央行同时公布，2月末官方储备资产中黄金储备为743.76亿美元，环比增加30.84亿美元。

以盎司计，2月末黄金储备为5,924万盎司，与1月末数据持平。(完)

更多细节，请点选中国人民银行网站(www.pbc.gov.cn)

(发稿 张金栋; 审校 林高丽)

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