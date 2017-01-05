分析：中国外汇储备逼近3万亿美元关口 支撑人民币的选项空间收窄

图为美元、欧元、日圆和英镑等币种。 REUTERS/Kacper Pempel

路透新加坡1月5日 - 随着中国外汇储备眼看要跌破关键的3万亿(兆)美元关口，投资者最大的担忧并不是北京是否能够继续维护人民币汇率，而在于是否会引发更多资本外流和货币贬值的恶性循环。

根据一项路透调查，本周数据料将显示，截至12月底，中国的外汇储备处于略高于3万亿美元的危险水平，创下2011年2月以来最低。

尽管目前为止中国的外汇储备规模仍是全球之冠，但自2015年8月以来的外汇储备规模在迅速消耗。中国在2015年8月令人民币兑美元汇率中间价一次性贬值2%，转向所承诺的更为自由且更为透明的汇率制度，令全球投资者大跌眼镜。

从那之后，当局反复入市干预，在人民币贬值幅度过大时入市支撑，因此消耗掉约5,000亿美元外汇储备，并促使他们卖掉一部分美债持仓。

针对希望将资金转至海外的个人及企业，中国当局也收紧了监管，同时又否认正在实施新的资本管制。

对于中国消耗可用弹药速度的担忧日益升温，一些分析师预估，按照国际货币基金组织(IMF)的储备充足性标准，中国需要维持至少2.6万亿至2.8万亿美元的外汇储备。

“人们相当不安且揣测不断，因为中国许多人讨论的都是‘政府是保汇率7还是保3万亿美元外储’，”Oxford Economics驻香港的亚洲经济主管Louis Kuijs称。

随着接近7的关口，本周中国当局进入在岸及离岸市场支撑人民币汇率，这令外界猜测在1月20日美国当选总统特朗普就职前，中国当局希望重新牢牢掌握人民币汇率。特朗普曾威胁将把中国贴上汇率操纵国的标签。

但如果外汇储备持续快速降低且资本持续外逃，一些策略师认为，中国领导层除了允许人民币再一次大幅“一次性”贬值外，可能别无选择。

这可能引发其他处于困境中新兴经济体的竞争性货币贬值，而值此之时全球正在准备应对特朗普鼓吹的贸易保护主义。

**更多管制**

分析师和经济学家预计，为了使外汇储备不加速降低的同时放缓人民币贬值速度，中国当局将转向更严格的监管措施，包括更详细审查对外投资，海外借贷及出口收入，并弥补现有资本控制的漏洞等等。

除非中国当局能够扭转市场认为人民币将单向贬值的观点，否则中国当局面临的局面将是按下葫芦，浮起了瓢。

“储备实际上是够还是不够，这不重要，”汇丰控股的亚洲外汇分析师周淑芬(Joey Chew)说。她认为中国不需要多于2万亿美元的储备缓冲。

“如果人们觉得储备会不够，他们会想法去(换美元)，这会演变成一个自我应验的过程。”

“当局已经认识到消耗储备将适得其反，这也是他们依赖监管控制的原因，”她补充说。

中国人民银行上周发布金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法，将大额现金交易的人民币报告标准由“20万元”调整为“5万元”，并调整了金融机构大额转账交易统计方式和可疑交易报告时限。

当局还加强对个人购汇的审核，不过个人年度购汇额度没有变化，仍为5万美元。

“以前的资本管制相对宽松，当局对个人购汇睁只眼闭只眼，因为外汇储备充裕，”上海证券的分析师胡月晓(Jerry Hu)说。

“但他们为了改变预期，目前加强了监管。”

由于监管当局还承诺要加强审查大型境外交易，“在这方面看到进一步的行动不是没有可能，”Kuijs说。汇丰控股的Chew表示，中国还有可能鼓励国内出口商将他们的更多获利兑换为人民币。

周淑芬认为，当局不大可能采取新的资本管制措施。

“目前已经存在许多管制，”她说。“它们也许得不到严格实施，所以当局会重点去改善现有措施。但调整或许不够。我们仍然预期资本将外流，人民币仍将贬值。”

State Street Global Markets的亚太宏观策略主管Dwyfor Evans还担心中国当局能采取的应对措施或许很有限了。

“中国官员几乎没有什么政策选项了，”Evans说道。

“如果他们允许人民币更快地贬值，只会加大资本外流的压力。而一次性贬值将可能导致过去18个月内出现过的两次市场动荡重演。”

中国外汇储备图表：tmsnrt.rs/2hTkHzG

(完)