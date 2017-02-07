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中国财经 | 2017年 2月 7日 星期二 16:32 BJT

中国央行公布1月末外汇储备跌破3万亿美元关口 续创近六年新低

路透北京2月7日 - 中国央行周二公布，今年1月末中国外汇储备为29,982.04亿美元，跌破3万亿美元关口，并创2011年2月以来新低；环比减少123.13亿美元，为连续七月下降，12月为减少410.81亿美元。

央行同时公布，1月末官方储备资产中黄金储备为712.92亿美元，环比增加34.14亿美元。

以盎司计，1月末黄金储备为5,924万盎司，12月末为5,924万盎司。(完)

更多细节，请点选中国人民银行网站 www.pbc.gov.cn

(发稿 马蓉；审校 杨淑祯)

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