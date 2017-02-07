中国央行公布1月末外汇储备跌破3万亿美元关口 续创近六年新低

背景资料：中国自2014年以来成品油价格调整情况一览
路透北京5月25日 - 中国国家发展和改革委员会周四宣布，自2017年5月25日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别提高140和135元人民币。这是发改委今年第八次调整油价。
路透北京2月7日 - 中国央行周二公布，今年1月末中国外汇储备为29,982.04亿美元，跌破3万亿美元关口，并创2011年2月以来新低；环比减少123.13亿美元，为连续七月下降，12月为减少410.81亿美元。
央行同时公布，1月末官方储备资产中黄金储备为712.92亿美元，环比增加34.14亿美元。
以盎司计，1月末黄金储备为5,924万盎司，12月末为5,924万盎司。(完)
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(发稿 马蓉；审校 杨淑祯)
路透北京5月25日 - 中国国家发展和改革委员会周四宣布，自2017年5月25日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别提高140和135元人民币。这是发改委今年第八次调整油价。
路透北京5月25日 - 人民币兑美元即期周四收升0.3%至逾三个月新高，盘中最高触及6.8655元；中间价则仅小幅调升。交易员表示，中资大行结汇盘推升人民币汇价，成交亦有所扩大，后市要紧盯监管层的下一步指引；因美联储会议纪要偏鸽派，人民币走升概率加大。
路透北京5月25日 - 中国银行业监督管理委员会周四公布，4月末银行业金融机构资产总额231.95万亿元人民币，同比增长13.6%；负债总额213.86万亿元，同比增长13.7%。