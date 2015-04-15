中国首季外储加速下滑逾千亿美元

中国外汇储备高处不胜寒的局面已彻底改观。央行数据显示外储已连续第三个季度下降并创自2013年12月以来的新低。分析人士则指出，由于美元仍在升途，且随着一带一路的国家战略实施，未来资本输出有望加快，这将继续引领外储呈整体下降局面。对于外储走向，分析人士普遍指出，在央行逐步退出干预以及外储多元化投资战略下，外汇储备将继续维持整体下降局面，唯一不能确定的是以何种速度下滑。路透