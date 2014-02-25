中国外管局报告：跨境资金流动双向波动将成为新常态

路透北京2月25日 -中国国家外汇管理局周二发布2013年中国跨境资金流动监测报告，以专栏形式指出，促进国际收支基本平衡是大势所趋，未来随着国际收支状况趋向基本平衡，人民币汇率逐步趋向合理均衡水平，跨境资金双向波动将成为常态.

而且，外汇占款也不可能持续地大幅增长下去，尤其是随着美国量化宽松(QE)退出影响逐步显现，外汇占款增幅还可能放缓甚至下降。市场主体对此应理性看待、主动适应，及时做出调整。

以下为专栏全文：

多年来，我国国际收支顺差较大，外汇占款客观上成为货币投放的重要渠道。但随着国际收支平衡体制机制的不断完善以及境内外经济金融环境的不断演变，我国跨境资金流动双向波动将成为新常态。对此，市场主体应理性看待、主动适应，及时做出调整。

促进国际收支基本平衡是大势所趋。

在全面建成小康社会的具体目标中，经济持续健康发展列为第一任务。国际收支平衡与否，与经济发展的平衡性、协调性和可持续性密切相关。国际收支失衡反映了国内有效需求不足、生产要素价格扭曲、金融市场体系发展滞后等经济对内失衡的状况，同时也会影响国内市场流动性，以及地区平衡发展和产业转型升级。我国早已将促进国际收支基本平衡作为宏观调控四大目标之一，近年来，我国一直致力于“调结构、扩内需、减顺差、促平衡”，以促进经济内外均衡协调发展，维护货币政策独立性和有效性。同时，按照人民银行行长周小川在《十八届三中全会辅导读本》中提出的“继续完善人民币汇率市场化形成机制，央行基本退出常态式外汇市场干预”的设想，届时将基本切断国际收支状况与货币政策的联系，经常项目与资本项目将形成互为镜像、相互抵补的关系。实际上，2012年我国国际收支状况趋于均衡，全年央行外汇占款仅增加4281亿元人民币，较2001-2011年年均水平下降了78%，但并未因此出现银行间市场流动性紧张的问题。2012年，银行间同业市场隔夜拆借利率年均水平为2.8%，较2011 年下降1个百分点。

国际金融危机后我国跨境资金双向波动成为常态。

2008年国际金融危机爆发后，境内外经济金融运行中的不确定性因素增多，我国跨境资金流动的波动性加大。从季度数据看，2005年汇率形成机制改革以来，我国资本和金融项下出现过6次逆差，其中4次是发生在2008年全球金融海啸之后。今后随着国际收支状况趋向基本平衡，人民币汇率逐步趋向合理均衡水平，跨境资金双向波动将成为常态，外汇占款也不可能持续地大幅增长下去，尤其是随着QE退出影响逐步显现，我国外汇占款增幅还可能放缓甚至下降。对此，市场各方参与者应及时做出适应性调整。

外汇管理部门出台相关政策时充分考虑了对市场的影响。

2013年5月和12月，外汇管理部门两次出台了应对跨境资金异常流入的调控政策。在5月份出台的《国家外汇管理局关于加强外汇资金流入管理有关问题的通知》（汇发201320号文）中，银行结售汇综合头寸下限与外汇贷存比挂钩的政策预留了近两个月的过渡期，影响逐渐为金融市场所消化，政策发布以来外汇市场运行总体平稳。而且，银行主要通过不对冲远期净结汇的方式增持外汇头寸，并不在即期市场买入外汇，因此，避免了由此减少市场人民币流动性。2013年12月份出台的《国家外汇管理局关于完善银行贸易融资业务外汇管理有关问题的通知》（汇发201344号文）主要是为了完善贸易融资外汇管理，当月银行结售汇顺差310亿美元，仍属于年内较高水平。（完）

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