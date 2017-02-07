要实现外汇储备资产安全、流动和保值增值--中国外管局官员

路透北京2月7日 - 中国国家外汇管理局中央外汇业务中心党委书记刘薇表示，2017年外汇储备管理，要密切跟踪国际国内经济金融形势变化，不断优化外汇储备货币和资产结构，加强投资能力建设和风险管理，不断提高经营管理水平。

中国外汇网刊登近日对他的采访并称，外汇储备管理同时要继续坚持国家战略导向，加强多元化运用的统筹协调，提高效益、防控风险。

他并表示，要完善综合服务、信息系统、人才队伍和体制机制建设，为外汇储备经营管理再上新台阶打下紮实的基础。

中国央行公布数据显示，2016年末中国外汇储备降至3.01万亿美元的近六年新低，全年减少3,198亿美元，但降幅9.6%较上年的13%收窄。国家外汇管理局对此解释称，央行稳定人民币汇率是外储规模下降的主要原因；分析师则预计1月外储将继续走低。（完）

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