中国10月末外储规模降至逾五年新低 因资本流出和估值效应叠加（更新版）

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路透北京11月7日 - 中国10月末外汇储备规模大幅缩水至逾五年新低，并创今年1月以来最大单月降幅。这主要是由于10月人民币贬值较多，导致资本外流加大；以及国际市场美元强势，导致外储中的非美元资产出现估值损失。

分析人士预计，鉴于美联储年底加息的预期仍在升温，人民币贬值压力增强，中国外储下降的趋势料将持续。

央行网站周一公布数据显示，10月末中国外汇储备为31,206.55亿美元，连续四个月下降，且为2011年3月以来最低；10月单月外储环比减少457.27亿美元。

“10月非美货币普跌，尤其是欧元、英镑跌幅较大，估值因素大约使外储下降近300亿；人民币贬值预期下，结售汇逆差也是外储下降原因，” 交通银行金融研究中心高级研究员刘健称。

海通证券宏观分析师姜超、顾潇啸等指出，10月美元整体强势，美元指数上涨3%，欧元、英镑和日元对美元分别下跌2.3%、5.7%和3.3%，同时美、英、欧、日国债全面下跌，收益率分别走高28、47、28和4个BP，估值效应带来较大负面冲击。

此外，10月人民币对美元贬值1.5%，而CFETS人民币汇率指数稳中小升，维持汇率稳定或消耗一定规模外储。随着美元12月加息窗口临近，人民币贬值压力依然较大。

中国国家外管局尚未公布10月银行结售汇数据。此前数据显示，9月银行结售汇逆差284亿美元，较上月的95亿美元逆差扩大198.95%，为连续第15个月出现逆差。

央行数据并显示，以SDR计值的10月末外汇储备为22,714.69亿SDR，较上月增加29.84亿SDR；上月则减少158.65亿SDR。

同时，10月末官方储备资产中黄金储备为753.48亿美元，环比减少28.21亿美元；以盎司计，10月末黄金储备为5,924万盎司，9月末为5,911万盎司。

**外储下降恐持续**

今年以来，中国外汇储备累计减少2,097.07亿美元，以SDR计值的外储亦减少689.16亿SDR。而去年全年外储减少5,126.56亿美元，同比降幅达13.3%，亦是1992年来首次减少。

在招商银行资产管理部高级分析师刘东亮看来，随着美联储加息预期升温，人民币贬值压力增加，未来两个月外储仍将大概率下降。

“美元强势的趋势大概率持续，而且国内企业对外投资的积极性也越来越高，资本还会继续流出，所以外储可能会继续下降。”他称，“并且在贬值趋势下， 外贸企业也会推迟结汇，贸易顺差对外储的补充也不明显。”

人民币兑美元即期周一缩量收跌，中间价亦大跌逾200个点。交易员称，美国大选“电邮门”剧情反转，美元指数暂时止跌企稳，人民币中间价重回6.77元关口，离岸CNH亦大幅挫低，与在岸价差略有扩大，短期人民币料仍小幅承压。

中国银行国际金融研究所王有鑫指出，估值效应是外储下降的主因，10月美元指数累计升值3%，外汇储备主要构成货币欧元、日元和英镑兑美元分别贬值1.8%、3.3%和6.2%，货币汇率变动引起的外储账面价值减少金额约为322亿美元，约占外储降幅的71.2%。

不过他也指出，尽管10月份人民币贬值幅度达到1.5%，但交易行为导致的外储下降规模不到130亿美元。考虑到交易变动央行干预市场的主动交易行为，和满足企业和居民购汇需求的被动交易行为，央行主动交易行为导致的外储下降规模有限，与一季度交易变动月均下降431亿美元相比，干预明显减少。说明央行当前是主动为之，在美联储加息之前释放贬值预期，辅以市场化手段稳定汇率。

他认为，外汇储备的下降没有从根本上影响中国进口支付能力和对外债务偿还能力，整体风险可控。但短期内外储持续下降，引发市场对未来经济稳定和央行干预政策有效性的疑虑，这种紧张和怀疑情绪不可避免地蔓延至外汇市场，导致汇率剧烈波动，是金融风险的重要来源，需要引起关注。（完）