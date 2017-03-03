中国外储应主要用于战略物资和海外投资 而非干预汇率--政协委员

路透北京3月3日 - 中国政协委员余永定周五表示，中国的外汇储备比较多，需要高效运用；外储应该主要用于战略物资、一带一路、支持海外投资等方面，而不是把外储主要用在干预外汇市场、维持汇率稳定上。

他是在全国政协会议间隙对记者作出上述表态的。他并称，中国的外汇储备是足够的，但合适水平是多少比较难判断，需综合考虑中国存在资本管制、高经济增速、大量经常项目顺差等情况。

“考虑所有情况，（中国）外储用不了那么多，但并不意味着轻易用掉，...具体怎么用需要政府、私人部分各方面仔细考虑。”他称。

他并表示，现在央行为维持汇率稳定需要强化资本管制，在这种情况下人民币国际化肯定受影响。人民币国际化的过程，有高潮有低潮，现在处于低潮期。

“我觉得央行现在一方面要保汇率稳定，一方面又要少消耗外储，否则就不会这么强化资本管制了。”他称，“但资本管制太严又影响正常贸易投资，所以要找到平衡点，现在又加上特朗普因素，时点选择很重要。”

余永定表示，美国的特朗普新政对中国的汇率制度改革会有一定影响，“如果特朗普抓住机会想说中国是汇率操纵国，中国当然会强势反击；但如果他没那么做，情况又比较复杂，他可能把视线转到贸易、投资等其他领域，所以现在很多不确定因素，还要观察。中国当局会等待，看局势变化再做回应。”

1月末中国外汇储备跌破了3万亿美元关口，为连七月下降且续创近六年新低。分析人士指出，央行向外汇市场投放美元是外储规模下降的主要原因。不过叠加美元指数下跌带来的正向估值效应，以及中国对资本流出控制的加强，外储规模降幅明显收窄。随着跨境资金流出的放缓，未来外储变动可能继续缩小。（完）