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中国财经 | 2012年 10月 26日 星期五 18:24 BJT

明年外贸发展的内外部环境可能略好於今年--商务部

路透北京10月26日电---中国商务部周五表示,明年年中国对外贸易发展内外部环境可能略好於今年,但制约外贸稳定回升的阻力依然存在,外需不足时中国出口受贸易摩擦的影响持续加大.

商务部发布的《中国对外贸易形势报告(2012年秋季)》称,"随着国内外环境的深刻变化,中国外贸可能难以再现前些年的持续高速增长."

中国前三季进出口总额2.84万亿美元,同比增长6.2%.而今年全年的增速目标为10%.

商务部报告称,随着稳定外贸的政策措施落实见效,四季度进出口有望延续9月份的回升态势,全年中国占全球贸易的份额有望保持稳定或微幅上升.

未来中国对外贸易政策应继续着力于稳增长、调结构、促平衡,加快转变外贸发展方式,完善进口政策,搭建更多进口促进平台,促进对外贸易平衡发展.

浏览原文,点选商务部链接:(www.mofcom.gov.cn/)

--发稿 宿泱韫;审校 杨淑祯

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