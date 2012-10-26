明年外贸发展的内外部环境可能略好於今年--商务部

中国国企混合所有制改革要稳步推进 进展快慢不是绝对的评判标准
路透北京3月2日 - 中国全国政协十二届五次会议新闻发言人王国庆周四表示，国有企业混合所有制改革要稳步推进，进展快慢不是绝对的评判标准；既要防止国有资产流失，保证国有资产保值增值，也要保障非国有资本投入者的权益。
路透北京10月26日电---中国商务部周五表示,明年年中国对外贸易发展内外部环境可能略好於今年,但制约外贸稳定回升的阻力依然存在,外需不足时中国出口受贸易摩擦的影响持续加大.
商务部发布的《中国对外贸易形势报告(2012年秋季)》称,"随着国内外环境的深刻变化,中国外贸可能难以再现前些年的持续高速增长."
中国前三季进出口总额2.84万亿美元,同比增长6.2%.而今年全年的增速目标为10%.
商务部报告称,随着稳定外贸的政策措施落实见效,四季度进出口有望延续9月份的回升态势,全年中国占全球贸易的份额有望保持稳定或微幅上升.
未来中国对外贸易政策应继续着力于稳增长、调结构、促平衡,加快转变外贸发展方式,完善进口政策,搭建更多进口促进平台,促进对外贸易平衡发展.
浏览原文,点选商务部链接:(www.mofcom.gov.cn/)
--发稿 宿泱韫;审校 杨淑祯
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京3月2日 - 中国全国政协十二届五次会议新闻发言人王国庆周四表示，国有企业混合所有制改革要稳步推进，进展快慢不是绝对的评判标准；既要防止国有资产流失，保证国有资产保值增值，也要保障非国有资本投入者的权益。
路透上海3月2日 - 国际会计和咨询公司--普华永道周四发布全球CEO调研报告显示，33%的中国企业高管对其公司未来12个月的收入增长前景“非常有信心”，该比例在一年前为25%。这从侧面验证了中国经济正在复苏过程中。
路透3月2日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:22时，1港元=0.88658人民币)