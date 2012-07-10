受中国进口数据疲弱影响 亚股小幅下跌

* MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下跌0.3%,日经指数跌0.1%

* 中国出口具韧性,进口表现不如预期

* 欧元脱离两年低点,仍显疲弱

* 布兰特原油下挫,挪威政府下令解决罢工争端

路透东京7月10日电---亚洲股市周二下跌,此前公布的数据显示中国6月进口成长大幅放缓,凸显出国内需求的疲态,增添了全球经济景况恶化的担忧.

中国海关周四公布,6月出口同比增长11.3%,高於路透调查中值9.9%;进口同比增速则远逊於预期的12.7%,降至6.3%;同时贸易顺差连续第四个月扩大,至317.3亿美元的2009年1月来高点.

中国一位高级海关官员周二表示,6月中国商品需求增速远低於历史水平,部分源於美国经济尚未完全复苏.

MSCI明晟日本以外亚太地区股指.MIAPJ0000PUS回吐稍早的微弱涨幅,小跌0.3%.周一下挫1.6%,录得约一个月来最大单日跌幅.

日本股市日经指数.N225小跌0.1%,扭转上午涨势,因中国数据令日本股市承压.

上海.SSEC和香港股市.HSI在中国数据公布後也回吐盘初涨幅,分别下跌0.3%和0.2%.两市在周一携手创下五周最大跌幅,因中国通胀数据弱於预期,引发该国消费者需求疲软的忧虑.

"更让人担忧的迹象是进口放缓……增强了对中国经济减速的忧虑,"渣打银行驻上海分析师Li Wei称.

Li Wei并称:"只要中国能维持5-10%的进出口增速,就能保持相对健康的就业市场.短期内,股市将继续受到一些下行压力."

目前为止该数据或将牢牢压制风险偏好,中国第二季国内生产总值(GDP)将於周五公布,或显示至少三年最低增速.

中国贸易数据将澳洲股市推到平盘下方,从数据公布前的上涨0.2%变为下跌0.4%,澳元兑美元受到打压,从1.0203美元跌至1.0170左右.

中国是澳洲最大的市场,澳元通常与投资者风险偏好相关.

大和证券资深策略师Hirokazu Yuihama称,虽然数据并未降低对全球脆弱经济情况的担忧,但也不足以明显打破风险平衡而向硬着陆靠拢.

"出口持坚说明外部需求--可能主要来自美国,已摆脱最差阶段并正在升温,部分抵消了国内需求疲弱的影响,"Yuihama表示.

他指出,"该数据不至于糟到加剧硬着陆风险,也不太可能刺激市场进一步卖盘,市场已消化了经济放缓的担忧."

**欧洲情势几无进展**

欧元兑美元下跌0.2%,报1.2290,周一亚洲盘初曾触及两年低点1.2225.

欧洲历时三年的债务危机已拖累到全球经济活动,招致全球经济成长恶化,并损及投资的风险偏好.

欧元区财长周二一早达成共识,允许西班牙达到减赤目标的时间再延後一年到2014年,以换取该国进一步的预算撙节举措,同时还设定了西班牙银行业抒困方案的一些要素.

但市场迫切关心的银行业救助和紧急债券购买计划的细节,离敲定还有很长一段距离.

6月底欧盟意外达成协议,允许欧元区援助基金购买受困国家发行的公债,并建立欧洲银行业监管机构以打破银行业与主权国家间的联系.

但缺少迅速的後续行动令人失望,使得西班牙10年期公债收益率(殖利率)重返7%上方的难以为继水平,并给意大利和法国公债收益率带来上行压力.

"市场现已重新评估西班牙主权与该国银行业间的联系,引发不安情绪,"法国兴业银行策略师Sebastian Galy称,无论是否存在空头回补风险,欧元兑美元都仍有可能进一步下跌.

中国经济数据公布後,油价下跌,扭转周一涨势,其中美国原油期货下跌1.3%至每桶84.87美元.

布兰特原油期货大跌1.7%,至每桶98.62美元,因中国进口数据疲软点燃全球能源需求放缓之忧,且挪威政府介入石油工人罢工一事,避免了全面停产局面.

--编译 王冠中/肖群英/程琳/王翔琼/许娜;审校 龚芳/张涛/丁琦

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