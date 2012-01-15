今年外贸增长目标10%左右--发改委副主任

路透上海1月14日电---新华社周六引述中国国家发改委副主任张晓强表示,今年中国出口形势比较严峻,初步确定的外贸进出口预期目标为增长10%左右.

张晓强是在一会议上作出如上表示的.他指出,从国际看,世界经济下行风险加大,外需低迷,各国在商品输出领域竞争更为激烈,特别是在劳动密集型行业,中国面临着发展中国家要素成本低的挑战.同时贸易保护主义对中国传统优势出口产业的发展也形成较大威胁.

从国内看,人民币汇率压力,融资难、贷款贵,以及能源原材料、劳动力、社会保障、土地、环保等成本上升,导致一些企业出现亏损.

张晓强认为,为实现外贸速度、质量和效益协调发展,要重点做好稳定和完善外贸政策,引导银行业、金融机构增加外贸融资,提高出口信用保险的覆盖面和服务水平;积极扩大进口,完善进口贴息、进口信贷、进口便利化等政策措施,以及转变外贸发展方式等.

中国海关数据显示,2011年中国外贸进出口总值达3.64万亿美元,同比增长22.5%,外贸进出口总值刷新年度历史纪录.其中出口1.8986万亿美元,增长20.3%;进口1.74346万亿美元,同比增长24.9%.

不过12月中国进出口增速延续下行趋势,并双双创下逾两年来的低点,其中12月的进口增幅更远逊於市场预期,跌至26个月来新低;而出口增速则继续下滑至2009年11月以来的低点.2011年全年的贸易顺差额则继续收缩.(完)