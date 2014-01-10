中国去年外贸增速略低于目标 欧美复苏料助2014年增速破8%

* 12月出口增速大幅回落

* 受高基数效应及欧美圣诞假期影响消退

* 去年外贸增速7.6%略低于目标

* 2014年进出口增速料超过8%

路透北京1月10日 -受高基数效应以及欧美圣诞新年假期影响消退，中国12月出口同比增速大幅回落，2013全年外贸增速亦略低于年初目标。展望2014年，业内人士预计，随着欧美经济继续好转和国内需求改善，中国进出口增速料能超过8%。

中国海关周五公布，12月中国出口同比增长4.3%，进口同比增长8.3%，路透调查预估中值分别为4.9%和5.3%，上月分别为12.7%和5.3%；当月贸易顺差256.4亿美元，路透预估为311.5亿美元。

2013年全年看，出口同比增长7.9%，进口同比增7.3%，进出口整体7.6%的实际增速低于年初设定的8%增长目标；贸易顺差累计为2,597.5亿美元，为历史第三高位，仅次于2008年的顺差2,954亿美元和2007年的顺差2,622亿美元。

“12月出口增速较上月大幅回落，可能有两个方面的原因，一是欧美圣诞新年购物季的影响消退，这从12月中国对美欧出口增速放缓可以看出来；第二可能是受去年高基数效应的影响。”交通银行金融研究中心研究员陈鹄飞称。

他表示，全年来看并没有完成8%的进出口增长目标，主要原因是出口波动比较大，而且7.6%的实际增速中并没有剔除一季度虚假贸易的影响。预计2014年受海外经济逐渐复苏带动，进出口增速在8.5%左右。

“中国2014年经济发展仍将稳中求进，外贸发展环境好于2013年，”海关发言人郑跃声在发布会上亦称。

海关数据并显示，2013年中国对欧盟和美国的双边贸易额分别增长2.1%和7.5%，对东盟贸易额增速高达10.9%，内地对香港双边贸易额增幅为17.5%；单纯从出口来看，2013年中国对欧盟出口仅增长1.1%，对美国和东盟出口分别增长4.7%和19.5%，对香港出口增加19%。

“应该说2013年中国的外贸基本实现预期目标，没有拖经济的后腿。一方面欧美等外围经济环境趋稳有助于中国外贸形势稳定，同时国内经济走势整体平稳，都在预期轨道上运行。”国家信息中心高级经济师祁京梅称，无论是此前公布的物价数据，亦或今日公布的外贸数据都实现预定目标。

她预计，总体看2013年后几个月的外贸形势比较稳定，不像年初因为虚假贸易导致进出口数据大起大落，估计2014年外贸形势会比2013年好一些。

国家统计局定于1月20日召开国民经济运行情况新闻发布会，公布2013年及四季度GDP、12月及全年的工业、投资和零售销售等重要宏观数据。

路透综合20余家机构预测中值结果显示，随着年末货币环境的收紧，以及工业生产减速，中国经济增长动力在2013年四季度有所减弱，GDP同比增速将略降至7.6%。(完)

(发稿 乔艳红; 审校 曾祥进)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。