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中国财经 | 2014年 10月 13日 星期一 11:29 BJT

中国四季度外贸预计会延续走好态势--海关发言人

路透北京10月13日 - 中国海关发言人郑跃声周一称，相信国内经济会逐季好转，四季度外贸预计会延续走好态势，尤其是出口。但从前三季度看实现全年7.5%的外贸增长目标任务艰巨。

他在国新办举行的新闻发布会上称，中国不追求贸易顺差，预计随着政策落实，顺差会进一步趋于平衡。

中国海关周一公布，9月出口同比增长15.3%，进口同比增长7%， 当月贸易顺差310亿美元。

(发稿 李文科；撰写 沈燕; 审校 黄凯)

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