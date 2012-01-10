中国外贸前景变数重重 政策放宽需组合拳应对

2011年12月7日在上海洋山港拍到的图片。 REUTERS/Aly Song

* 12月进出口增速双双创下逾两年低点

* 新一年外贸前景变数重重,出口放缓或远未见底

* 贸易顺差整体将继续回落,人民币升值压力可望纾缓

* 政策放宽需组合拳应对

发稿 北京中文部 撰写 谢衡

路透北京1月10日电---中国2011年最後一个月的进出口增速,以双双创下逾两年低点收官.国内外不确定因素重重,预示着新一年中国外贸前景仍充满变数,政策放宽需组合拳应对,方可助经济成长重拾动能.

未来出口增速或因外需萎靡而维持较低增长,进口有望随着政策放宽逐步回升.贸易顺差总体有望延续回落趋势,中国外贸将更趋於平衡,人民币升值压力亦可随之纾缓.

"2012年贸易形势变数较大,进出口增速可能会回落5-8个百分点,大的贸易夥伴形势不容乐观;国内内需不是太强,进口增速有可能下降,"银河证券宏观经济分析师张新法说.

他并预计,今年人民币汇率以及贸易保护的问题都会比2011年严峻.

中国海关稍早公布,12月出口同比增长13.4%,增速为2009年11月来新低;进口增长区区11.8%,远逊於市场预期的17.5%,并创下26个月最低水平;当月顺差扩大至165.2亿美元;去年全年顺差则同比收窄14.5%,至1,551.4亿美元.

华融证券首席策略分析师肖波亦称,从进出口情况来看,内外需都出现了问题,政府应尽快下调存款准备金率,保证企业良性运行.

"近来人民币连续贬值,反映政府可能有意通过汇率微调促进出口.汇率变动对下月出口可能有所提升,但促贸易好转,政策上还需组合拳应对,"他说.

而面对不确定的国际及国内市场,中国商务部此前明确今年工作重点,着力推动内贸扩消费、稳市场,努力保持出口稳定增长及出口退税政策基本稳定.

商务部此前并预计,去年全年中国贸易顺差在国内生产总值(GDP)中占比由上年的3.1%降至2%左右.自2008年达创纪录的2,955亿美元后,中国贸易顺差已连续三年收窄.

中国国际经济交流中心研究员王军称,去年全年顺差规模与年初的预计1,500亿美元基本符合,表明中国调减顺差的政策目标基本达到,这对缓解人民币升值压力有好处.他预计2012年贸易顺差会在1,200-1,300亿美元左右.

海外金融市场对中国贸易数据整体反应冷淡,对欧元区主权融资问题的忧虑占据上风.国内方面,沪综指.SSEC收盘劲扬2.7%至近一个月收盘高位,因流动性好转且政策环境宽松等均利好大盘;人民币兑美元午盘大体持稳,最新报6.3148元,今日中间价报6.3171.

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**进口增速大跌出乎意料**

欧美市场持续疲软,令分析师对中国的出口数据预期普遍不甚乐观.但12月进口增速自11月的22.1%,腰斩至11.8%的26个月新低,却大大出乎市场意料.

"主要是进口令人失望,数字与11月相比弱许多,且远逊於预期,"大和证券资本市场驻香港经济师赖志文说,"这意味着11月的涨势只是暂时,国内经济正大幅放缓.这也说明削减库存仍在进行."

他预期,2012年中国出口年增率将降至略高於5%的水平,且政府将不得不继续放宽政策以保护内需.

渣打银行驻上海经济分析师李炜亦指出,中国出口增速放慢且楼市库存不断增加开始令商业住房建设承压,中国经济成长将因此放缓,恐令进口慢下来.

"放缓并未接近尾声.可能还需要一个季度或四到五个月时间,中国才会和其他新兴市场一起重拾成长动能,"他说.

为扩大进口,中国财政部去年底公布,2012年中国对730多种商品实施较低的进口暂定税率,平均税率为4.4%,比最惠国税率低50%以上.

海关数据显示,去年全年中国外贸进出口总值刷新年度历史纪录,达到3.64万亿美元;其中出口1.9万亿美元,增长20.3%;进口1.74万亿美元,增长24.9%.而2010年全年中国出口和进口增速分别高达31.3%和38.7%.

西南证券首席经济学家王剑辉预计,随着货币政策的回暖,工业生产回升是大概率事件,今年进口增速将有所回升."预计今年春节後,进口增长可能会略高於出口."他说.

**出口放缓或远未接近尾声**

虽然新兴经济体需求强劲,给中国出口带来支撑,但作为中国主要出口目的地的欧洲和美国经济长期笼罩在阴霾之下,暗示着中国出口放缓恐怕还远未接近尾声.

"未来出口增速继续回落的总体态势将不会改变,因欧洲形势仍不明朗,美国房地产业和就业亦尚未完全复苏,且欧债危机对美国的影响还未完全显现,故外部环境仍有待观察."国海证券宏观经济分析师邹璐说.

邹璐预计,2012年上半年出口将维持较低增长,下半年则需待不确定因素明朗後才可能出现回升.

中信建投宏观经济分析师胡艳妮认为,2012年一季度贸易出现逆差的可能性比较大,出口增长预期可能在10%以内.

中国国务院总理温家宝此前指出,要稳增长、调结构、促平衡,把扩大内需与稳定外需结合起来.今年、明年出口退税等出口政策都要保持基本稳定.财政支出主要用於改善民生和结构性减税.

ING亚洲研究主管TIM CONDON称,紧缩的货币政策本身就给中国经济带来冲击,而出口增速放缓使得情况雪上加霜.房地产市场放缓已使内需疲软,现在出口也在拖累支出.

"中国政府将会加强微调,很快将下调存款准备金率,且人民币升值步伐将持续放缓,"他说.(完)

--审校 乔艳红

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