中国稳外贸时点早于往年 政策效果将快速显现--中信证券

路透北京5月15日 -中国周四出台一系列稳外贸举措。中信证券宏观研究团队认为，中国二季度经济仍有下行压力，稳外贸政策时点早于往年，预计政策效果将快速显现，外贸一季度波澜过后不必悲观。

“中国二季度经济仍有下行压力，稳外贸政策时点早于往年。”中信证券首席宏观经济学家诸建芳称，外贸直接、间接带动1.8亿人就业，每4人有1人从事外贸相关工作，“促外贸意在稳增长、保就业”。

他指出，是次11部委联动，16条措施细化“着力点”，逐条明确责任单位，表明4月底国务院常务会议稳外贸政策从部署阶段进入落实和发力阶段，预计政策效果将快速显现。

而具体促外贸举措中，专项资金和“营改增”一道支持服务贸易，提高通关效率，支持短期出口信用保险、确保出口足额退税、扩大融资租赁出口退税试点、发展跨境电子商务、完善汇率形成机制，“短期效果立竿见影，又与长期转型目标不悖，体现‘以长带短’的政策思路。”他称。

至于中国前四个月出口同比呈现负增长，远低于全年7.5%的增长目标。诸建芳认为，一季度波澜过后不必悲观，5月基数下行、外需上行，再加上前期汇率调整和稳外贸的政策效果显现，二季度外贸增速将由一季度-1%反弹至7%。

他指出，结构上看好受益全球产业链复苏的电子信息、机械制造等机电产品出口，以及与稳定外贸、发展服务贸易相关的生产性服务业。

国务院周四下发关于支持外贸稳定增长的若干意见，指出外贸发展不仅对稳增长、保就业至关重要，而且有利于促进中国经济与世界经济深度融合；并从优化外贸结构、改善外贸环境等五方面，全方位对促外贸提出要求，而且在每一条后面均明确责任部门，力求做到有人负责、有人落实。（完）

(发稿 乔艳红; 审校 曾祥进)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。