中国商务部称今年外贸形势依然复杂严峻 下行压力加大

路透北京1月12日 - 中国商务部周四表示，今年中国外贸形势依然复杂严峻，外贸下行压力加大，正千方百计稳增长，抓好相关政策措施落实，继续实施积极的进口政策，努力实现外贸继续回稳向好。

商务部发言人孙继文在例行发布会上并称，中国注意到美国贸易代表办公室近日向美国国会提交的有关中国履行WTO承诺情况的报告，报告对中美之间贸易和投资问题及其产生原因存在着与中国不同的理解，中国不能认同。

“2017年，外贸形势依然复杂严峻，外需低迷，贸易保护主义加剧，不确定不稳定因素增多，外贸下行压力加大。”孙继文表示，商务部将为外贸企业减负助力，大力支持企业拓展国际市场。

他称， 随着中国劳动力、土地、资源等生产要素成本的上升，环境承载能力已经达到或接近上限，低成本制造的传统优势明显弱化，要加快转变外贸发展方式，摆脱数字情结、速度情结，更加注重调结构。

还要更加注重贸易与产业的结合，强化贸易政策和产业政策协调，从源头支持企业提升核心竞争力。

针对美国贸易代表办公室有关中国履行世贸组织承诺情况的报告，孙继文表示，中国加入WTO以来严格遵守规则、认真履行义务，中美互为重要的贸易投资伙伴，随着中美贸易关系不断发展，出现一些贸易摩擦是正常的情况，主张通过平等对话、业界合作，妥善化解矛盾、实现互利共赢，双方都应按WTO规则妥善处理贸易摩擦。

中国周五将公布12月和2016年全年贸易数据，路透综合约30家机构预测中值结果显示，中国2016年12月外贸仍疲弱，其中出口料转为同比下降3.6%，比上年同期降幅扩大，进口增幅亦收窄至2.4%；贸易顺差465亿美元，外汇储备则将续降至3万亿美元。（完）