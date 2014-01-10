焦点：中国2013年外贸暖调收尾稍逊目标 今年料受益于欧美复苏

* 2013年外贸增速7.6%低于目标

* 贸易顺差接近2,600亿美元的五年高点

* 欧美经济复苏之下今年外贸预计有改善

* 高贸易顺差加剧人民币升值压力

采访 路透中文部；撰写 宿泱韫

路透北京1月10日 -中国去年四季度以来外贸偏暖基调保持到了12月，全年进出口总值首次突破4万亿美元，7.6%的增速也仅稍逊于年初约8%的目标。展望新年，在欧美经济复苏站稳脚跟的有利环境下，外贸增速有望超过2013年。

海关周五数据显示，2013年出口同比增长7.9%，进口同比增7.3%；贸易顺差累计为2,597.5亿美元，仅次于2008年的2,954亿美元和2007年的2,622亿美元。顺差扩至五年高位，巩固了人民币继续升值的基础。

海关总署发言人郑跃声在发布会上表示，去年四季度中国外贸进出口增长7.3%，表现好于二三季度，这既与国家出台一系列稳定外贸增长的措施有关，也与主要市场经济好转、回暖密不可分。

“总体来看，2014年外贸发展环境要好于2013年。”他指出，今年世界经济仍然延续缓慢复苏的态势，同时也存在着许多不确定、不稳定的因素；从国内形势来看，2014年将是全面贯彻落实中共十八届三中全会、全面深化改革的第一年，经济发展仍将稳中求进。

中国12月出口同比增长4.3%，进口同比增长8.3%，路透调查预估中值分别为4.9%和5.3%，上月分别为12.7%和5.3%；当月贸易顺差256.4亿美元，路透预估为311.5亿美元。

分析人士指出，12月出口增速自11月高位回落，一是欧美圣诞新年购物季效应消退，二是受上年同期高基数的影响。实际上，去年进出口数据月度波动剧烈大起大落，出口既有下滑也有高达两位数的增长，个别月份出口的激增一度引发对虚假贸易的质疑。

“2013年对外贸易表现平平，与外围经济复苏的步伐有关。去年下半年开始，新出口订单开始好转，贸易状况转暖。近期新订单指数仍有波动，不过我们认为大方向是好转的。”广发银行金融市场部交易员颜岩表示。

他指出，从这段时间欧美经济的持续好转中，可以看到未来的对外贸易，对经济增长的贡献力度很可能大于去年，这是一个正面影响，也为“调结构”这个长期目标提供了更大空间。

澳新银行经济师刘利刚和周浩则表达了对中国外贸的担忧，他们在报告中写道，2013年外贸连续第二年未实现8%的增长目标，这意味着人民币升值使得中国的贸易优势慢慢减退。数据也显示，中国在G3（欧、美、日）发达经济体进口中所占的市场份额，在2010年达到顶峰，此后逐步下滑。

市场反应方面，人民币兑美元即期周五早盘小幅走升，盘间曾触及历史新高6.0500元，受中间价高开逾百点子带动，不过12月中国贸易顺差规模较上月有所下降，即期也在短暂冲高后恢复窄幅波动。

欲浏览中国进出口及贸易顺差图表，请点选 link.reuters.com/teq85v

**今年外贸预计改善**

谈及今年贸易形势，多数分析师认为会较2013年有所改善，这主要得益于发达经济体经济前景的好转，但另一方面，一些人士也指出，需警惕新兴经济体增长风险，以及人民币升值可能给出口带来的压力。

“总体看2014年进出口状况会略好一些，外贸增速维持在8-10%。”申银万国首席宏观分析师李慧勇表示，对出口有利的一面是发达经济体复苏加强，不利的一面是亚太新兴市场短期看不到复苏，影响出口，人民币还会继续升值，国内转型要素价格成本继续上涨，会影响出口竞争力。

招商证券宏观经济研究员张一平亦认为，2014年随着欧美经济好转，对中国出口将带来利好。但考虑到去年1-4月虚假贸易导致基数偏高，也许增速会偏低一些。估计今年全年进出口增速在8-9%之间。而且值得警惕的是，随着美国量化宽松（QE）退出等影响，新兴经济体新一年表现还是个很大的未知数，倘若表现糟糕，将冲击到中国出口。

此外，从去年外贸数据看，外贸结构有了一定改善。据郑跃声介绍，去年中国的贸易伙伴更趋多元：欧美日传统市场份额下滑，东盟等新兴市场成为新增长点；进出口商品结构进一步优化：机电产品以及劳动密集型产品出口稳步增长，消费品、部分资源产品等进口增长较快。

海关数据显示，2013年中国对欧盟和美国的双边贸易额分别增长2.1%和7.5%，对东盟贸易额增速高达10.9%；单纯从出口来看，2013年中国对欧盟出口仅增长1.1%，对美国和东盟出口分别增长4.7%和19.5%。具体商品来看，2013年，机电产品出口1.27万亿美元，同比增长7.3%，占出口总值的比重为57.3%。

这一趋势与中央经济工作会议提出的2014年要求契合，工作会议称要不断提高对外开放水平，保持传统出口优势，创造新的比较优势和竞争优势，扩大国内转方式调结构所需设备和技术等进口。

对于2013年对外贸易顺差再创五年高位，郑跃声解释，自2009年到2013年，贸易顺差占当年外贸进出口总值的比例分别为8.9%、6.2%、4.3%、5.9%、6.2%，由此可以看出，近几年来中国的顺差规模相对来说还是处于一个基本稳定的状态。

但澳新银行的刘利刚、周浩指出，2013年中国的贸易顺差接近2600亿美元，是金融危机以来的最高值，这也使得人民币升值的压力增大。他们认为2014年人民币将继续升值，并预测美元兑人民币在2014年底将达到5.98的水平。

招商证券研究发展中心宏观研究主管谢亚轩则指出，去年的贸易顺差还是比较大，对于今年，考虑到出口形势未必那么乐观，而且预计中央仍倾向通过稳汇率来稳出口，所以，人民币升值是趋势，但升幅应该和去年差不多，在3%以内。

2013年人民币全年升值幅度达到2.9%，远高于2012年的1%升幅，其中在四季度就大幅升值1.1%。路透最新调查显示，尽管今年面临美联储缩减QE的不利因素，人民币今年仍将在中国经济增长前景以及中外利差的支持下温和升值。未来一年，人民币兑美元料较2013年底升值1.7%，低于2013年2.9%的升值幅度。(完)

(审校 黄凯)

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