中国最高法院院长称外国使节可旁听中国庭审

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京8月28日 - 中国官方媒体周四报导称，中国最高人民法院院长周强表示，将定期允许外国人走进法院，旁听中国的庭审。中国政府正着手进行司法改革。
周强的这番话对外国公民和外国企业将有影响。外国公民和企业越来越多地在华卷入官司中，他们对中国司法体系不够公开表示不满。
近日中国最高人民法院举行面向外国驻华使节的开放活动，多个国家和地区的驻华官员走进最高人民法院。《中国日报》报导称，周强指出“中国高度重视同外国的司法协作”。
“今后，中国法院审理涉及外国公民的案件，法院都将及时邀请外国驻华使馆、领馆派员参加案件的旁听，告知相关信息，而且为外国当事人提供法律帮助，”周强说道，并表示这有助于提升中国的司法工作和发展国际司法交流与合作。
报导还称，周强要求地方法院也向外国驻华使节旁听审判提供便利，最高人民法院将发挥对地方法院的监督职能，对有些判决得不到执行的情况，将加大执行力度，解决执行难的问题。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
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