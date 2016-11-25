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中国财经 | 2016年 11月 25日 星期五 16:57 BJT

中国国务院：完善集体林权制度 积极稳妥流转集体林权

路透北京11月25日 - 中国国务院办公厅周五印发关于完善集体林权制度的意见，明确要积极稳妥流转集体林权，鼓励工商资本与农户股份合作经营；推进集体林业多种经营，加快林业结构调整，促进碳汇进入碳交易市场。

中国政府网刊登的意见称，在稳定集体林地承包关系方面，要进一步明晰产权，仍由集体经济组织统一经营管理的林地要建立股份合作经营机制；加强林权权益保护，确因生态保护需要的，可探索采取市场化方式对林权权利人给予合理补偿，着力破解生态保护与林农利益间的矛盾；加强合同规范化管理，切实保护当事人合法权益。

在放活生产经营自主权方面，要落实分类经营管理，建立公益林动态管理机制；科学经营公益林，探索公益林采取合资、合作等方式流转；放活商品林经营权，完善森林采伐更新管理制度；优化管理方式，减少政府对集体林微观生产行为的管制。

在引导集体林适度规模经营方面，要积极稳妥流转集体林权，建立健全对工商资本流转林权的监管制度；培育壮大规模经营主体，鼓励地方开展林业规模经营主体带头人和职业森林经理人培训行动；建立健全多种形式利益联结机制。

为充分发挥林业融资作用，意见强调，要加大金融支持力度，推广“林权抵押+林权收储+森林保险”贷款模式和“企业申请、部门推荐、银行审批”运行机制，探索开展林业经营收益权和公益林补偿收益权市场化质押担保贷款。

同时，加大开发性、政策性贷款支持力度，完善林业贷款贴息政策；各地可采取资本金注入、林权收储担保费用补助、风险补偿等措施支持开展林权收储工作。（完）

参看详情，请点选中国政府网：here

(发稿 沈燕; 审校 张喜良)

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