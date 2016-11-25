中国国务院：完善集体林权制度 积极稳妥流转集体林权

中国政府网刊登的意见称，在稳定集体林地承包关系方面，要进一步明晰产权，仍由集体经济组织统一经营管理的林地要建立股份合作经营机制；加强林权权益保护，确因生态保护需要的，可探索采取市场化方式对林权权利人给予合理补偿，着力破解生态保护与林农利益间的矛盾；加强合同规范化管理，切实保护当事人合法权益。