中国国务院：完善集体林权制度 积极稳妥流转集体林权

中国2016年银行理财存续规模料逾30万亿 外币理财投资升温--报告
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京11月25日 - 中国国务院办公厅周五印发关于完善集体林权制度的意见，明确要积极稳妥流转集体林权，鼓励工商资本与农户股份合作经营；推进集体林业多种经营，加快林业结构调整，促进碳汇进入碳交易市场。
中国政府网刊登的意见称，在稳定集体林地承包关系方面，要进一步明晰产权，仍由集体经济组织统一经营管理的林地要建立股份合作经营机制；加强林权权益保护，确因生态保护需要的，可探索采取市场化方式对林权权利人给予合理补偿，着力破解生态保护与林农利益间的矛盾；加强合同规范化管理，切实保护当事人合法权益。
在放活生产经营自主权方面，要落实分类经营管理，建立公益林动态管理机制；科学经营公益林，探索公益林采取合资、合作等方式流转；放活商品林经营权，完善森林采伐更新管理制度；优化管理方式，减少政府对集体林微观生产行为的管制。
在引导集体林适度规模经营方面，要积极稳妥流转集体林权，建立健全对工商资本流转林权的监管制度；培育壮大规模经营主体，鼓励地方开展林业规模经营主体带头人和职业森林经理人培训行动；建立健全多种形式利益联结机制。
为充分发挥林业融资作用，意见强调，要加大金融支持力度，推广“林权抵押+林权收储+森林保险”贷款模式和“企业申请、部门推荐、银行审批”运行机制，探索开展林业经营收益权和公益林补偿收益权市场化质押担保贷款。
同时，加大开发性、政策性贷款支持力度，完善林业贷款贴息政策；各地可采取资本金注入、林权收储担保费用补助、风险补偿等措施支持开展林权收储工作。（完）
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(发稿 沈燕; 审校 张喜良)
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。
--人民币兑美元当周升0.33%。本周美元指数震荡回调，人民币随之震荡上涨，而日间波动区间则明显扩大。经过上周的“教育”，自营盘布仓趋于谨慎，美元多头头寸大为减少。离岸人民币流动性略松但整体仍紧张，离岸人民币与在岸汇价继续保持大幅倒挂。预计春节前人民币将维持双向波动，总体偏强概率较大。