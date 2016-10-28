汇率波动不影响中国资本项可兑换改革 将研究跨境资产转让--外管局官员

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京10月28日 - 中国国家外汇管理局资本项目管理司司长郭松称，汇率波动不影响资本项目可兑换改革进程，未来将审时度势，在建立和完善跨境资本流动的宏观审慎监管框架下，继续深化资本项目外汇管理改革，研究探索跨境资产转让、完善国内外汇贷款管理等，有序推动资本项目可兑换。
他在接受经济日报采访时指出，进一步推动资本项目可兑换，应当着眼于构建跨境资本流动的宏观审慎监管框架。在可兑换程度较低的背景下推进改革，主要内容是减少对跨境资本交易和汇兑的限制。
改革目标则应更多转向宏观审慎，即建立以市场化手段和事中事后管理手段为主、宏微观并重、本外币协调的宏观审慎管理新框架，提高外汇管理主动性和有效性。
“自2015年下半年以来，我国所处的改革环境，在经济发展阶段、全球流动性、国内外宏观经济环境等多个层面，均已发生重要变化。面对新形势、新环境，外汇管理部门并未停止改革步伐。”郭松称。
他称，面对新环境、新形势，外汇管理部门努力统筹好“推改革”与“防风险”的关系，维护国际收支基本平衡和外汇市场稳定，守住风险底线。
郭松强调，进一步推动资本项目可兑换，应该既利于当前，也立足长远。利于当前，即相关改革措施处于“窗口期”，有助于有序扩大资本流入渠道，维护国际收支平衡，促进本外币统一监管，以改革促平衡。立足长远，即相关改革措施有助于提高境内金融市场的深度和广度，能够便利市场主体充分利用“两个市场、两种资源”，以改革促发展。
郭松指出，当前中国资本项目可兑换程度总体已达到较高水平。按照IMF《汇兑安排与汇兑限制年报》对资本项目交易的分类，在7大类40项资本项目交易中，不可兑换项目仅剩3项，主要集中在非居民在境内发行股票、货币市场工具及衍生金融工具领域。 自2015年下半年以来，外管部门推出一系列改革措施，有序推进资本项目可兑换进程，包括实施全口径跨境融资宏观审慎管理改革，探索建立外债项下跨境资本流动的宏观审慎管理新框架；统一规范并简化资本项目结汇管理政策；落实内地与香港基金互认工作。
此外，中国还实施合格境外机构投资者制度（QFII和RQFII）改革，扩大境内资本市场开放，并推动银行间债券市场对外开放。（完）
(发稿 李文科; 审校 乔艳红)
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