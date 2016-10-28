汇率波动不影响中国资本项可兑换改革 将研究跨境资产转让--外管局官员

路透北京10月28日 - 中国国家外汇管理局资本项目管理司司长郭松称，汇率波动不影响资本项目可兑换改革进程，未来将审时度势，在建立和完善跨境资本流动的宏观审慎监管框架下，继续深化资本项目外汇管理改革，研究探索跨境资产转让、完善国内外汇贷款管理等，有序推动资本项目可兑换。

他在接受经济日报采访时指出，进一步推动资本项目可兑换，应当着眼于构建跨境资本流动的宏观审慎监管框架。在可兑换程度较低的背景下推进改革，主要内容是减少对跨境资本交易和汇兑的限制。

改革目标则应更多转向宏观审慎，即建立以市场化手段和事中事后管理手段为主、宏微观并重、本外币协调的宏观审慎管理新框架，提高外汇管理主动性和有效性。

“自2015年下半年以来，我国所处的改革环境，在经济发展阶段、全球流动性、国内外宏观经济环境等多个层面，均已发生重要变化。面对新形势、新环境，外汇管理部门并未停止改革步伐。”郭松称。

他称，面对新环境、新形势，外汇管理部门努力统筹好“推改革”与“防风险”的关系，维护国际收支基本平衡和外汇市场稳定，守住风险底线。

郭松强调，进一步推动资本项目可兑换，应该既利于当前，也立足长远。利于当前，即相关改革措施处于“窗口期”，有助于有序扩大资本流入渠道，维护国际收支平衡，促进本外币统一监管，以改革促平衡。立足长远，即相关改革措施有助于提高境内金融市场的深度和广度，能够便利市场主体充分利用“两个市场、两种资源”，以改革促发展。

郭松指出，当前中国资本项目可兑换程度总体已达到较高水平。按照IMF《汇兑安排与汇兑限制年报》对资本项目交易的分类，在7大类40项资本项目交易中，不可兑换项目仅剩3项，主要集中在非居民在境内发行股票、货币市场工具及衍生金融工具领域。 自2015年下半年以来，外管部门推出一系列改革措施，有序推进资本项目可兑换进程，包括实施全口径跨境融资宏观审慎管理改革，探索建立外债项下跨境资本流动的宏观审慎管理新框架；统一规范并简化资本项目结汇管理政策；落实内地与香港基金互认工作。

此外，中国还实施合格境外机构投资者制度（QFII和RQFII）改革，扩大境内资本市场开放，并推动银行间债券市场对外开放。（完）