中国外汇交易中心的人民币汇率指数全数下跌 CFETS指数续创新低

路透上海7月11日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周一公布，上周五(8日)的CFETS人民币汇率指数较前周下跌0.66%至94.25，继续创记录新低；较2014年底则仍下跌5.75%。

CFETS同时公布的参考BIS（国际清算银行）货币篮子的汇率指数和参考SDR（特别提款权）货币篮子的汇率指数分别为95.43和95.42，较前周分别下跌0.46%、0.28%，较2014年底则分别下跌4.57%和下跌4.58%。BIS指数亦创记录新低。

上述三个指数和上周五路透根据CFETS公布的中间价测算的三个汇率指数表现一致。

上周人民币兑美元即期跌0.45%，而美元指数上涨0.68%，因英国退欧事件继续发酵，英镑再度调整，而受避险情绪影响日圆再度转强，共同推高美指；若自2014年底计算，人民币兑美元仍下跌7.24%，而美元指数则累计上涨6.68%。

2015年12月11日CFETS首次公布根据不同权重计算的三个观察侧面人民币汇率指数，中国高层多次强调，人民币汇率具备对一篮子货币保持基本稳定的基础。

为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并定期发布人民币汇率指数数据。（完）

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