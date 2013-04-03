外管局：去年底中国外债余额7,369.86亿美元 较9月续降

中国对外直接投资步伐今年望放缓 发达国家仍是并购优选地--蓝皮书
路透北京4月10日 - 中国对外直接投资与国家风险报告指出，中国2017年对外直接投资步伐有望放缓，发达经济体由于拥有较高的资产价值和较低的投资风险，将继续成为中国企业对外直接投资尤其是并购的优选地区，而中国对“一带一路”相关国家投资将继续保持快速增长。
路透北京4月3日 - 中国国家外汇管理局周三公布2012年末中国外债数据称，截至去年末外债余额为7,369.86亿美元，较9月末的7,708.33亿美元继续下降。
刊登在外管局网站上的新闻稿称,截至去年底，中长期外债余额为1,960.57亿美元；短期外债余额为5,409.29亿美元。
此外，2012年新借入中长期外债395.67亿美元，偿还中长期外债本金330.15亿美元，支付利息25.62亿美元。中长期外债项下净流入资金39.90亿美元，同比下降55.70%。
外管局并称，据初步计算，2012年中国外债负债率为8.96%；债务率为32.78%；偿债率为1.62%；短期外债与外汇储备的比例为16.33%，均在国际公认的安全线以内。
去年9月末外债余额为7,708.33亿美元,较6月末的7,851.72亿美元有所下降.(完)
(发稿 李然; 审校 林高丽)
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