外管局：去年底中国外债余额7,369.86亿美元 较9月续降

刊登在外管局网站上的新闻稿称,截至去年底，中长期外债余额为1,960.57亿美元；短期外债余额为5,409.29亿美元。

外管局并称，据初步计算，2012年中国外债负债率为8.96%；债务率为32.78%；偿债率为1.62%；短期外债与外汇储备的比例为16.33%，均在国际公认的安全线以内。