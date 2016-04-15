中国3月央行口径外占降幅连三月收窄 主因人民币贬值预期减弱

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京4月15日 - 继3月末外汇储备转降为升之后，3月央行口径外汇占款降幅出现连续第三个月收窄，且本月环比降幅达36%，显示人民币贬值预期明显下降，资本流出压力缓解。而中国宏观经济数据向好为人民币汇率后期走势提供支撑。
这一数据亦显示央行在汇市的预期管理方面取得阶段性成果，但市场人士表示，在强势美元下目前还难言人民币贬值预期已彻底消散，预计监管层短期内仍有意维护人民币汇率的基本稳定，人民币料不会出现快速升值。
路透根据中国央行公布的数据计算显示，3月末中央银行口径外汇占款余额为238,365.77亿元人民币 。据此计算，当月央行口径外汇占款减少1,447.61亿元人民币。
“为避免人民币升值为来之不易的出口改善增加负面压力，央行14日主动引导中间价下调300bp，表明当局既不想让人民币快速贬值，亦不希望人民币较快上升。”东兴证券固定收益分析师郑良海称。
美元阶段性回调以及中国央行预期管理下，人民币汇率最近的表现相对强势，人民币兑美元即期汇率在今年1月触底后，2月和3月出现连续走升。
正如中国央行副行长易纲所言，中国央行在沟通人民币“参考”一篮子货币的信息上是成功的，在一篮子货币中美元仍占“相对较大”的比重，市场力道在人民币汇率中是首要因素，央行不希望看到人民币汇率出现严重高估，人民币接近均衡值，对人民币将保持稳定有信心。
中国央行周五同时公布数据显示，一季度外币贷款减少216亿美元，同比少增557亿美元；一季度外币存款增加386亿美元，同比少增449亿美元。显示美元强势背景下，私人部门仍在继续去外币负债，以调整资产负债表。
而中国一季度经济数据向好，尤其是3月宏观数据的超预期表现，亦给后期人民币汇率提供支撑。中国一季度GDP同比增速延续下行但基本符合市场预期，显示低位企稳；尤其3月基建和房地产投资反弹明显，再加上出口亦现好转，带动整体经济小幅脉冲向上。
中国3月外汇储备环比小升，出现102.58亿美元的增长，结束此前连续四个月下跌。分析人士普遍表示，虽然3月外储规模反弹，但由于美联储加息仍在路上，且中国经济依旧面临下行压力，在人民币贬值预期难消情况下，未来外储仍有一定下降压力。
以下为央行口径外汇占款余额的月度变动情况：
月份 净变动额（亿元）
2016年3月 -1,447.61
2016年2月 -2,278.8
2016年1月 -6,445.38
2015年12月 -7,082.13
2015年11月 -3,158.02
2015年10月 533.37
2015年9月 -2,641.42
2015年8月 -3,183.51
2015年7月 -3,080.08
2015年6月 -172.51
2015年5月 -379.5
2015年4月 -459.42
2015年3月 -2,307.41
(完)
(发稿 李文科; 审校 林高丽)
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