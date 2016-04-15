中国3月央行口径外占降幅连三月收窄 主因人民币贬值预期减弱

路透北京4月15日 - 继3月末外汇储备转降为升之后，3月央行口径外汇占款降幅出现连续第三个月收窄，且本月环比降幅达36%，显示人民币贬值预期明显下降，资本流出压力缓解。而中国宏观经济数据向好为人民币汇率后期走势提供支撑。

这一数据亦显示央行在汇市的预期管理方面取得阶段性成果，但市场人士表示，在强势美元下目前还难言人民币贬值预期已彻底消散，预计监管层短期内仍有意维护人民币汇率的基本稳定，人民币料不会出现快速升值。

路透根据中国央行公布的数据计算显示，3月末中央银行口径外汇占款余额为238,365.77亿元人民币 。据此计算，当月央行口径外汇占款减少1,447.61亿元人民币。

“为避免人民币升值为来之不易的出口改善增加负面压力，央行14日主动引导中间价下调300bp，表明当局既不想让人民币快速贬值，亦不希望人民币较快上升。”东兴证券固定收益分析师郑良海称。

美元阶段性回调以及中国央行预期管理下，人民币汇率最近的表现相对强势，人民币兑美元即期汇率在今年1月触底后，2月和3月出现连续走升。

正如中国央行副行长易纲所言，中国央行在沟通人民币“参考”一篮子货币的信息上是成功的，在一篮子货币中美元仍占“相对较大”的比重，市场力道在人民币汇率中是首要因素，央行不希望看到人民币汇率出现严重高估，人民币接近均衡值，对人民币将保持稳定有信心。

中国央行周五同时公布数据显示，一季度外币贷款减少216亿美元，同比少增557亿美元；一季度外币存款增加386亿美元，同比少增449亿美元。显示美元强势背景下，私人部门仍在继续去外币负债，以调整资产负债表。

而中国一季度经济数据向好，尤其是3月宏观数据的超预期表现，亦给后期人民币汇率提供支撑。中国一季度GDP同比增速延续下行但基本符合市场预期，显示低位企稳；尤其3月基建和房地产投资反弹明显，再加上出口亦现好转，带动整体经济小幅脉冲向上。

中国3月外汇储备环比小升，出现102.58亿美元的增长，结束此前连续四个月下跌。分析人士普遍表示，虽然3月外储规模反弹，但由于美联储加息仍在路上，且中国经济依旧面临下行压力，在人民币贬值预期难消情况下，未来外储仍有一定下降压力。

以下为央行口径外汇占款余额的月度变动情况：

月份 净变动额（亿元）

2016年3月 -1,447.61

2016年2月 -2,278.8

2016年1月 -6,445.38

2015年12月 -7,082.13

2015年11月 -3,158.02

2015年10月 533.37

2015年9月 -2,641.42

2015年8月 -3,183.51

2015年7月 -3,080.08

2015年6月 -172.51

2015年5月 -379.5

2015年4月 -459.42

2015年3月 -2,307.41

(完)