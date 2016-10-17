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中国财经 | 2016年 10月 17日 星期一 15:12 BJT

（重发）中国外汇交易中心将尽快推出标准化期权产品--副总裁

（重发以润饰首段文字）

路透上海10月17日 - 中国外汇交易中心一副总裁周一称，交易中心将尽快推出标准化期权产品，明年3月并上线新一代交易系统。

他是在中国平安期权论坛上做上述表示的。

此前，中国外汇交易中心于2016年5月和2015年2月，分别推出了标准化人民币外汇远期交易和标准化外汇掉期交易。（完）

(发稿 张金栋; 审校 张喜良)

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