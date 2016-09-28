专家称管理人民币汇率预期需稳定内外汇差 并扩大对波动的容忍

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京9月28日 - 上海证券报周三刊登专家的文章指出，当前人民币面临贬值趋势，在政策操作上应注意维持稳定的离岸在岸汇差，在注重扩大汇率双向波动幅度的同时，适度提高对人民币汇率波动的容忍度；并加大离岸市场人民币计价的金融产品的开发，这将有利于灵活应对离岸市场汇率波动和进一步推动人民币国际化。
这篇由中国银行业协会首席经济学家巴曙松等撰写的文章称，811汇改以来，离岸人民币市场呈现新的波动特征，包括政策因素影响市场预期，人民币汇率呈现阶段性贬值走势；离岸和在岸市场人民币的大幅汇差阶段性引发套利交易；同时离岸汇率波动率大幅提高。而离岸市场对在岸市场的影响正在逐渐增加。
“随着市场联动效应的不断增强，如果不能及时有效地应对离岸市场波动，不仅会给在岸市场汇率管理和货币政策实施增加难度，还会阶段性地加大人民币贬值压力和市场的看空情绪。”文章称。
文章并称，央行也相继推出了一系列政策应对措施，短期用市场化的价格手段调节跨境资本流动，通过增加离岸市场融资成本的形式，打击投机资本；以及短期内通过外汇远期等衍生品操作稳定汇率、拉近在岸离岸汇差。但长期来看干预成本有所上升，对离岸市场发展和人民币国际化进程会造成一定影响。
文章指出，如何在进行外汇干预稳定市场的同时，减小对离岸市场正常发展和人民币国际化稳定进程的影响，还有待于央行维持政策目标的稳定及与市场的有效沟通。 （完）
(发稿 孙琦子; 审校 毕晓雯)
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路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。