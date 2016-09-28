专家称管理人民币汇率预期需稳定内外汇差 并扩大对波动的容忍

路透北京9月28日 - 上海证券报周三刊登专家的文章指出，当前人民币面临贬值趋势，在政策操作上应注意维持稳定的离岸在岸汇差，在注重扩大汇率双向波动幅度的同时，适度提高对人民币汇率波动的容忍度；并加大离岸市场人民币计价的金融产品的开发，这将有利于灵活应对离岸市场汇率波动和进一步推动人民币国际化。

这篇由中国银行业协会首席经济学家巴曙松等撰写的文章称，811汇改以来，离岸人民币市场呈现新的波动特征，包括政策因素影响市场预期，人民币汇率呈现阶段性贬值走势；离岸和在岸市场人民币的大幅汇差阶段性引发套利交易；同时离岸汇率波动率大幅提高。而离岸市场对在岸市场的影响正在逐渐增加。

“随着市场联动效应的不断增强，如果不能及时有效地应对离岸市场波动，不仅会给在岸市场汇率管理和货币政策实施增加难度，还会阶段性地加大人民币贬值压力和市场的看空情绪。”文章称。

文章并称，央行也相继推出了一系列政策应对措施，短期用市场化的价格手段调节跨境资本流动，通过增加离岸市场融资成本的形式，打击投机资本；以及短期内通过外汇远期等衍生品操作稳定汇率、拉近在岸离岸汇差。但长期来看干预成本有所上升，对离岸市场发展和人民币国际化进程会造成一定影响。

文章指出，如何在进行外汇干预稳定市场的同时，减小对离岸市场正常发展和人民币国际化稳定进程的影响，还有待于央行维持政策目标的稳定及与市场的有效沟通。 （完）