中国外汇交易中心将筹设境外分支--报载

路透上海2月23日电---中国东方早报周四援引知情人士称,为支持境外人民币业务发展,中国外汇交易中心将筹备设立境外分支机构纳入2012年重点推进工作之列,拟推动业务向境外延伸.

知情人士还透露,中国外汇交易中心今年将进一步完善人民币汇率形成机制和利率市场化改革,加快银行间市场产品创新和业务发展,适时推出人民币购售远期产品开发,推出大额定期存单、利率互换期权等新产品,建立Shibor报价与Shibor衍生品报价的联动性,继续提升Shibor在市场定价中的基准作用等.

此外,外汇交易中心还提出,要继续完善市场基础设施建设,巩固人民币产品交易主平台地位,推出利率互换冲销服务,完善债券代理交易及备案系统,推动利率衍生品集中清算等.

针对跨境人民币服务,中国外汇交易中心将继续推进人民币对新兴经济体等其他非主要储备货币银行间市场交易,并加强对境内外汇市场和离岸人民币市场的监测和研究.

为了推动人民币的国际化,中国一直在逐步扩大人民币的交易货币.2010年中国相继推出人民币/林吉特(马来西亚)和人民币/卢布(俄罗斯)的交易,去年又增加了澳大利亚元/人民币和加拿大元/人民币的交易.(完)

--发稿 边竞; 审校 林高丽

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